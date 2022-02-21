«Это мошенники»: племянница Абдулова отрицает родство «сыновей» с артистом

Племянница звезды театра и кино Александра Абдулова в эфире программы «Пусть говорят» на первом канале заявила, что не верит ни одному из предполагаемых сыновей актера. По словам Ирины Абдуловой оба мужчины лукавят, выдавая себя за близких родственников артиста.

«Ничего здесь родного нет. Я считаю, что люди эти просто хотят нажиться на фамилии Александра Гавриловича Абдулова. Больше ничего», — сказала Ирина Абдулова.

Кадр из фильма «Лузер» /

Напомним, Сергей Шиподько объявился в 2021 году. О его прямом родстве с актером мужчине рассказала перед смертью тяжелобольная мать. Что касается Александра Коваля, «правду» о своем знаменитом отце он узнал совсем недавно. Детское фото молодого человека с подписью «Саша, это твой сын. Оля» в кармане пиджака артиста обнаружила подруга Абдулова Виктория Лановская. В правдивости истории с чудесным появлением снимка племянница актера тоже сомневается.

«Я не поверила. потому что считаю, что фотография подложена», — заявила Ирина Абдулова.

Кадр из фильма «Капкан» /

Чтобы помочь в раскрытии правды, Ирина Абдулова предоставила специалистам для ДНК-обследования свой материал, рубашки, обувь, расческу и зажигалку Юрия Гавриловича — брата Александра Абдулова.

«Это какие-то мошенники. Оба», — добавила родственница актера.

Как выяснилось во время прошлого выпуска программы, предполагаемые сыновья не могут быть между собой родственниками. Их ДНК сравнили специалисты. Результат анализа оказался отрицательным, а это значит, что минимум один из них является «самозванцем». Мужчины устроили перепалку во время эфира.