Валиева прервала молчание после провала на Олимпиаде

Москва, 21 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева впервые высказалась после неудачного выступления в индивидуальном турнире среди женщин-фигуристок на Олимпийских играх в Пекине. Она опубликовала пост в Instagram.

Валиева поблагодарила тренера Этери Тутберидзе, которая работает в центре «Самбо-70». По мнению 15-летней спортсменки, наставница и ее помощники — Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз — абсолютные мастера своего дела.

«И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», — написала Валиева в личном блоге.

Prt Scr instagram.com / @kamilavalieva26

Это была первая публикация спортсменки после длительного молчания. Напомним, что Валиева выиграла золото Олимпиады в командных соревнованиях по фигурному катанию. МОК отменил награждение призеров из-за сомнительной допинг-пробы, сданной Валиевой 25 декабря.

Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до личного турнира. Однако после триумфального проката короткой программы Валиева допустила падение в произвольной программе и стала четвертой. Золото ОИ-2022 досталось Анне Щербаковой, серебро — Александре Трусовой. Бронзовую медаль получила представительница Японии Каори Сакамото.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что решения CAS по делу Валиевой вызывают напряженность. По его мнению, нужно было провести награждение призеров командного турнира.