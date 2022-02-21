Военнослужащие ВС РФ ликвидировали две украинских БМП у границы России

Ростов, 21 февраля. Российские военнослужащие ликвидировали две боевых машины пехоты (БМП), принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Согласно информации пресс-службы ЮВО, украинские БМП перешли российскую границу для экстренной эвакуации диверсионной группы ВСУ.

Ранее подразделения Вооруженных сил Украины приступили к началу реализации силового сценария в Донбассе. Известно, что в результате обстрелов со стороны ВСУ был уничтожен пограничный пост на территории Ростовской области.