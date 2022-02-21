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Военнослужащие ВС РФ ликвидировали две украинских БМП у границы России

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 15:59
Армия
Военнослужащие ВС РФ ликвидировали две украинских БМП у границы России
mil.gov.ua  /  Пресс-служба министерства обороны Украины

Ростов, 21 февраля. Российские военнослужащие ликвидировали две боевых машины пехоты (БМП), принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Согласно информации пресс-службы ЮВО, украинские БМП перешли российскую границу для экстренной эвакуации диверсионной группы ВСУ.

Ранее подразделения Вооруженных сил Украины приступили к началу реализации силового сценария в Донбассе. Известно, что в результате обстрелов со стороны ВСУ был уничтожен пограничный пост на территории Ростовской области.

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