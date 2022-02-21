«У нас есть повод ответить»: Борис Рожин о «прилетах» украинских снарядов в Россию

Обстановка в Донбассе продолжает набирать обороты, и крупномасштабная война, похоже, становится неизбежной. Обстрелы, прорывы диверсионно-разведывательных групп ВСУ, удары по объектам гражданской инфраструктуры Донецка и Луганска… Последнее на данный момент сообщение Telegram-канала «Донбасс решает»:

«ВСУ не останавливают отстрел ДНР. Украинские силовики с 14:00 в понедельник два раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. [Об этом] заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). В направлении населенного пункта Безыменное на юге республики была выпущена ракета и 29 гранат. В направлении населенного пункта Заиченко было выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра».

При этом снаряды и ракеты продолжают прилетать и на территорию России. Так, в 9:50 утра понедельника боеприпас неустановленного калибра полностью разрушил место несения службы пограничных нарядов пограничного управления ФСБ по Ростовской области. Это стало третьим подобным случаем за несколько дней резкого обострения ситуации на юго-востоке Украины.

О том, к чему могут привести эти «случайные прилеты», ФАН поинтересовался у главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина.

«Фактически действия ВСУ, которые приводят к обстрелам российской территории, затрагивают наш суверенитет. Я сейчас даже не о ситуации в Донбассе, а о российской оборонной доктрине, которая дает основания для ответных силовых действий. Как это будет происходить? Можно посмотреть по тому, как в аналогичных ситуациях ведут себя, например, Израиль или Турция», — предположил эксперт.

Prt Scr youtube.com / Альпари

На вопрос о том, не являются ли действия украинских военных провокацией, устраиваемой с целью реализовать прогнозы западных политиков и СМИ о непременной «агрессии» Москвы против Киева, руководитель центра «Кассад» ответил однозначно:

«Мы уже однажды не поддавались на провокации — весной и в начале лета 1941 года. Чем это кончилось, всем хорошо известно. Украинские снаряды спокойно залетают на территорию Ростовской области, повторяя происходившее в 2014 году. Этого больше быть не должно!»

Повторюсь: республики Донбасса вновь под ударом, Минские соглашения, как становится понятным, в Киеве никто соблюдать не собирался и не собирается. Слово за Россией.

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