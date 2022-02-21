Судан вновь назвал односторонним решение Эфиопии запустить ГЭС «Возрождение»

Хартум, 21 февраля. Власти Судана назвали односторонним решение Эфиопии запустить электростанцию на плотине «Возрождение» (Хидасэ). Об этом сообщило издание Al Ain.

Представитель Министерства иностранных дел республики Омар аль-Фарук в заявлении для СМИ подтвердил, что Хартум отвергает действия соседней страны, которые «противоречат духу сотрудничества». Прежде чем начинать выработку электроэнергии на ГЭС, Аддис-Абеба должна заключить договор между государствами региона.

«Позиция Судана остается твердой в отношении необходимости достижения юридического соглашения о заполнении и эксплуатации плотины», — сказал Аль-Фарук.

Накануне в Эфиопии состоялась официальная церемония запуска электростанции на ГЭС «Возрождение». Объект расположен на реке Голубой Нил в районе Бенишангуль-Гумуз на западе страны.

На протяжении последних десяти лет Хартум, Каир и Аддис-Абеба вели переговоры вокруг плотины. Однако усилия не привели к взаимовыгодному обязывающему соглашению, несмотря на выдвижение многочисленных предложений.

Консультации между тремя государствами официально приостановились в апреле прошлого года после того, как стороны в очередной раз не достигли договоренности. В июле Эфиопия объявила в одностороннем порядке о завершении второго этапа заполнения водохранилища ГЭС.