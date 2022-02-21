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Судан вновь назвал односторонним решение Эфиопии запустить ГЭС «Возрождение»

Весь мир
Судан вновь назвал односторонним решение Эфиопии запустить ГЭС «Возрождение»
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Хартум, 21 февраля. Власти Судана назвали односторонним решение Эфиопии запустить электростанцию на плотине «Возрождение» (Хидасэ). Об этом сообщило издание Al Ain.

Представитель Министерства иностранных дел республики Омар аль-Фарук в заявлении для СМИ подтвердил, что Хартум отвергает действия соседней страны, которые «противоречат духу сотрудничества». Прежде чем начинать выработку электроэнергии на ГЭС, Аддис-Абеба должна заключить договор между государствами региона.

«Позиция Судана остается твердой в отношении необходимости достижения юридического соглашения о заполнении и эксплуатации плотины»,  — сказал Аль-Фарук.

Накануне в Эфиопии состоялась официальная церемония запуска электростанции на ГЭС «Возрождение». Объект расположен на реке Голубой Нил в районе Бенишангуль-Гумуз на западе страны.

На протяжении последних десяти лет Хартум, Каир и Аддис-Абеба вели переговоры вокруг плотины. Однако усилия не привели к взаимовыгодному обязывающему соглашению, несмотря на выдвижение многочисленных предложений.

Консультации между тремя государствами официально приостановились в апреле прошлого года после того, как стороны в очередной раз не достигли договоренности. В июле Эфиопия объявила в одностороннем порядке о завершении второго этапа заполнения водохранилища ГЭС.

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эфиопия судан плотина возрождение хидасэ
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