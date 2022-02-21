Пресс-служба ЮВО: на границе с Украиной была перехвачена диверсионная группа ВСУ

Ростов-на-Дону, 21 февраля. Российские военные предотвратили нарушение границы бойцами из диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины. При перехвате были уничтожены пятеро нарушителей.

Российские пограничники пресекли попытку нарушения границы с украинской стороны. По данным пресс-службы Южного военного округа, группа диверсантов Вооруженных сил Украины попыталась пересечь границу, пограничники применили против них силы. Пятеро нарушителей были ликвидированы при перехвате.

«Среди российских солдат потерь нет», — сообщили в ведомстве.

Ранее СМИ передали, что по вине бойцов ВСУ оказался уничтожен пограничный пост на территории Ростовской области.