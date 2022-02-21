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Геннадий Онищенко поздравил коллег-медиков и всех россиян с Днем защитника Отечества
Общество
Геннадий Онищенко поздравил коллег-медиков и всех россиян с Днем защитника Отечества
Федеральное агентство новостей  / 

День защитника Отечества отмечается в нашей стране 23 февраля. В преддверии праздника доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко поздравил своих коллег-врачей и всех россиян.

Поздравление Геннадия Онищенко с Днем защитника Отечества

Дорогие соратники и друзья!

Поздравляю вас с праздником, который является символом мужества и преданности Отечеству! Наш народ отмечает 23 Февраля с гордостью, с уважением ко всем защитникам родной страны, к тем, кто сегодня стоит на страже рубежей России. Этот день посвящен всем, кто беззаветно служит Отчизне, защищает российских граждан.

Защита своей Отчизны, своего дома — первейший долг, выполнение которого для каждого — дело чести. Именно поэтому день 23 Февраля стал всенародным праздником — днем всех сильных духом людей.

Во всех войнах и локальных конфликтах, природных и техногенных катастрофах медицинские работники занимаются профилактикой, чтобы не допустить возникновения массовых заболеваний, спасают и лечат больных и раненых. В сложившихся реалиях пандемии COVID-19, с которой столкнулся весь мир и наша страна, врачи-эпидемиологи, гигиенисты наравне с медицинскими работниками других специальностей вышли на передовой рубеж в борьбе за жизнь и здоровье наших граждан. Наши медики явили собой пример беззаветного жертвенного служения своему делу, в том числе с риском для здоровья и даже жизни. В сложный период пандемии многие из вас встречают праздник на своих рабочих местах — в лабораториях, клиниках, на поднадзорных объектах.

Геннадий Онищенко поздравил коллег-медиков и всех россиян с Днем защитника Отечества
Федеральное агентство новостей /

Ведущая роль в проведении мероприятий по локализации и ликвидации коронавирусной инфекции принадлежит российской государственной санитарно-эпидемиологической службе. Рискуя здоровьем, а порой и самой жизнью, наши сотрудники совместно с практическими врачами и научными работниками добиваются решительного перелома в борьбе с COVID-19.

Работа специалистов территориальных управлений и центров эпиднадзора, врачей-лаборантов — главная при определении целей и задач в обеспечении биологической безопасности нашей страны. Это время стало тяжелым испытанием для всего нашего народа, для здравоохранения и медицинской науки, стало испытанием на прочность. Наши медики доказали способность бороться в чрезвычайных условиях за сохранение жизни и здоровья больных, за санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан нашей страны.

Особо отмечу эффективную работу ведущих научных коллективов институтов противоэпидемиологического профиля. Проводя исследования и разработки, они создают актуальные диагностические системы, проводят глобальный мониторинг эпидемиологической ситуации, вовремя корректируя мероприятия по локализации и ликвидации очагов COVID-19 на территории Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологическая служба вместе с коллегами лечебно-профилактической сети, без сомнения, сможет купировать пандемию и обеспечить безопасные условия для жизнедеятельности людей!

Желаю вам успехов в преодолении всех трудностей, пусть вера в собственные силы не покидает вас! Здоровья вам и вашим близким! Удачи в благородном служении российскому народу и Отечеству.

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23 февраля день защитника отечества covid-19 онищенко геннадий
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