В российских ВДВ ждут новейший ПТРК «Корнет-Д1» на гусеничных шасси

В понедельник, 21 февраля, пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила, что холдинг «Высокоточные комплексы» приступил к финальному этапу стрельбовых и лабораторно-дорожных испытаний авиадесантируемого самоходного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет-Д1» на шасси боевой машины десанта БМД-4М.

В последнее время по понятным причинам аббревиатура ПТРК чаще всего ассоциируется с поставляемыми на Украину Соединенными Штатами противотанковыми ракетными комплексами FGM-148 Javelin. Меж тем у российского ОПК достижений в области создания современных ПТРК куда больше, чем у военпрома США. Любопытно, что заложенная в концепцию Javelin американская идея выдать каждому пехотному взводу, а то и отделению, крайне дорогостоящий ПТРК у военного руководства РФ понимания не нашла. Отечественные вооруженные силы больше ориентируются на применение не переносных, а мобильных, автоматизированных и дальнобойных ПТРК, устанавливаемых как на воздушные носители, так и на колесные или гусеничные шасси. Как раз к разряду последних и относится новейший российский ПТРК «Корнет-Д1» на шасси БМД-4М, разработанный в интересах противотанковых подразделений артиллерии ВДВ.

Отправной точкой для появления будущего комплекса послужило принятие на вооружение ВС РФ в 1998 году ПТРК разработки тульского АО «КБП», получившего в России название «Корнет», а в НАТО — AT-14 Spriggan. «Корнет» был создан на базе комплекса танкового управляемого вооружения «Рефлекс» и предназначался для поражения танков, а также других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты.

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В отличие от своих предшественников, «Корнет» имел большую дальность стрельбы — до 5500 метров. Кроме того, в новом ПТРК использовалось наведение противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) не по проводам, а по лазерному лучу. Пройдя через последующие циклы модернизаций, «Корнет» получил возможность реализовывать принцип «выстрелил и забыл», вести стрельбу в автоматическом режиме, поражать скоростные цели (например, вертолеты), а также бить на 10 км (для сравнения: эффективная дальность применения FGM-148 Javelin по бронетехнике не превышает 2,5 км). В таком виде модернизированный «Корнет» неплохо подходил российским ВДВ в качестве достаточно компактного и мощного средства борьбы с вражеской бронетехникой.

Проблемой, правда, являлся приличный вес ПТРК, ограничивающий возможности по перемещению на поле боя вручную. Впрочем, ее можно было решить путем установки ПТРК на колесное или гусеничное шасси, позволяющее не только резко повысить мобильность «Корнета», но и вместе с пусковой установкой транспортировать достаточно большой боекомплект ПТУР. Оптимизированная под требования ВДВ модификация ПТРК получила название «Корнет-Д1». В 2019 году начались испытания комплекса, смонтированного на шасси бронированного автомобиля «Тигр-М». Такой комплекс вооружения мог десантироваться парашютным способом, приводиться из походного положения в боевое всего за семь секунд, а также иметь восемь боеготовых ПТУР плюс еще столько же ПТУР, размещенных в боеукладке внутри автомобиля.

На варианте маленького, но зубастого бронеавтомобиля, увешанного ПТУР, творческая мысль российских разработчиков не остановилась. Вскоре на испытания вышел «Корнет-Д1», смонтированный уже на гусеничном шасси новейшей БМД-4М. Как мы теперь знаем, этот вариант ПТРК в настоящее время уже вышел на финальный этап испытаний. В случае его успешного завершения можно ожидать на ближайшем международном военно-техническом форуме «Армия» подписания первых контрактов о поставках российским ВДВ ПТРК «Корнет-Д1» на шасси БМД-4М.