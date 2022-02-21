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Аналитик Михайлов не исключил прямого влияния Запада на организацию диверсий в Донбассе

Политика
Аналитик Михайлов не исключил прямого влияния Запада на организацию диверсий в Донбассе
Народные новости России  /  Андрей Тюнников

Санкт-Петербург, 21 февраля. Инициаторы диверсий в Донбассе могли воспользоваться отъездом президента Украины Владимира Зеленского, считает ведущий эксперт Бюро вoeннo-политического анализа Александр Михайлов.

Такое мнение аналитик выразил в эфире медиацентра «Патриот», где гости обсуждали публикацию на сайте посольства США предупреждения о возможных терактах в России. Кто занимается подготовкой диверсий — те же сотрудники СБУ, которые готовили их в Крыму и Донбассе? Причастны ли к этому спецслужбы Запада? На эти и другие вопросы эксперты отвечали в ходе дискуссии.

В последнее время США заявляли, что Россия якобы под ложными флагами планирует организовывать диверсии. Недавно ВСУ запустили снаряд в пограничный пункт ФСБ в Ростовской области.

«Это такая история в помощь ВСУ, они могут теперь делать то, что хотят и каждый раз на западе будут говорить Ложный флаг? « — поинтересовался у Михайлова ведущий.

В настоящее время решается судьба Украины — завоюет ли она территорию ЛДНР, или же бойцы ВСУ «погибнут в котле», отметил аналитик. Поэтому Киев готов на многое, однако это не исключает того, что военными операциями руководит Запад.

Аналитик Михайлов не исключил прямого влияния Запада на организацию диверсий в Донбассе
facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Эксперт раскрыл истинных организаторов диверсий в Донбассе. По его словам, спецслужбы Великобритании и США могли воспользоваться визитом Зеленского в Германию.

Судя по всему, что президент улетел в Германию, и лидеры сбежали, и знаете, кто там вообще будет руководить ситуацией на Донбассе? Вероятнее всего, вот эти предположения о том, что здесь напрямую работают рычаги британские и американские, которые именно ставят задачи, расписывают сценарии и контролируют и курируют диверсии. Это их рук дело», — пояснил Михайлов.

Как стало известно ранее, военный эксперт Алексей Леонков спрогнозировал скорое наступление ВСУ на Донбасс. Украина пойдет в атаку после массированного артобстрела, предположил он.

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Все новости / Политика / Аналитик Михайлов не исключил прямого влияния Запада на организацию диверсий в Донбассе
украина донбасс зеленский запад спецслужбы михайлов диверсии
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