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Актриса Зинаида Кириенко при жизни определила наследников нажитого имущества

Общество
Актриса Зинаида Кириенко при жизни определила наследников нажитого имущества
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 21 февраля. Звезда отечественного кинематографа Зинаида Кириенко ушла из жизни 12 февраля. Старший сын знаменитой актрисы Максим Тарасевский рассказал, кому его мать завещала свое имущество.

Тарасевский отметил присущую ныне покойной народной артистке черту характера. По его словам, Кириенко старалась все делать вовремя. Поэтому, находясь в полном здравии, она сообщила своему сыну, кто станет наследниками ее финансового состояния, передает Teleprogramma.pro.

«Сказала нам с братом: «Вот у меня есть сын Тимур и есть ты, Максим. Все остается вам»», — вспомнил наследник знаменитости в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет спустя два дня после госпитализации в одну из московских клиник с признаками коронавируса. Болезнь подтвердилась, однако официальной причиной смерти звезды советского кино назван инсульт.

Ранее о кончине народной артистки высказался актер Владимир Новиков, который многие годы близко с ней дружил. Он рассказал о последнем телефонном разговоре со звездой советского кино.

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кириенко наследство сын
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