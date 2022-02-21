Министр спорта Матыцин отреагировал на решения CAS по делу Валиевой

Москва, 21 февраля. Глава Минспорта России Олег Матыцин оценил ход расследования допинг-скандала с участием подопечной Этери Тутберидзе Камилы Валиевой.

По мнению министра, решения Спортивного арбитражного суда (CAS) создают «значительную напряженность». Матыцин уверен — награждение победителей командного турнира по фигурному катанию нужно было провести, поскольку это касается не только россиян, но и спортсменов других стран.

«Мы сами являемся сторонниками дальнейшего объективного расследования и будем настаивать, чтобы оно было проведено. Олимпийский комитет России и Минспорт РФ сделают все необходимое для сбора нужной объективной информации и защиты спортсменки и тренеров», — поделился он с «Известиями».

Напомним, в сданной 25 декабря допинг-пробе Валиевой нашли запрещенное вещество. МОК отменил церемонию награждения призеров командного турнира, в котором победили россияне. Вторыми стали представители США, третьими — японцы.

За сутки до старта женского турнира среди фигуристок-одиночниц Валиевой дали допуск к соревнованиям. Однако подопечная Тутберидзе провалила прокат, став четвертой. Первое и второе места достались Анне Щербаковой и Александре Трусовой соответственно.

Ранее бывшая волейболистка сборной России Екатерина Гамова заявила, что в допинг-скандале вокруг Валиевой нет никакого заговора.