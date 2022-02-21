В Елисейском дворце сообщили о просьбе Байдена к Макрону по организации саммита с Путиным

, 21 февраля. Президент США Джо Байден обратился к главе Франции Эммануэлю Макрону с просьбой организовать саммит с участием российского лидера Владимира Путина. Об этом заявили в Елисейском дворце.

Советник французского президента подчеркнул, что Макрон является посредником в вопросе деэскалации «украинского кризиса».

«Мы постепенно пытаемся изменить ход вещей. Мы пытаемся создать дипломатическую перспективу, которую примет Кремль»,— передает слова источника агентство Рейтер.

Ранее корреспонденты Agence France Press сообщили, что лидер Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности провести саммит, в котором примут участие главы РФ и США Владимир Путин и Джо Байден.