Совместное урегулирование кризиса: итоги переговоров глав МИД Сирии и России в Москве

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. Во время переговоров, состоявшихся в российской столице в понедельник, дипломаты обсудили ряд ключевых вопросов.

В частности, главы внешнеполитических ведомств обменялись своими взглядами на перспективы политического урегулирования кризиса в арабской республике, работу «астанинского формата» и деятельность сирийского Конституционного комитета в Женеве.

Проблемы и препятствия

В рамках совместной пресс-конференции по итогам прошедшей встречи глава МИД РФ отметил, что на работу по стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике (САР) негативно влияет внешнее вмешательство и поддержка США незаконно действующих там бандформирований.

«К огромному сожалению, на наши с вами усилия, которые нацелены на выполнение резолюции Совета безопасности ООН №2254 (документ принят в 2015 году и призывает к прекращению огня и политическому урегулированию ситуации в САР — Прим. ред.), влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между РФ и западным альянсом», — сказал Лавров.

Эту мысль подержал и Микдад, в свою очередь указавший на поощрение США и их союзниками украинской агрессии в адрес РФ. По словам министра, основанная на лжи и обмане антироссийская кампания западных держав схожа с той, которую переживает Сирия.

При этом сирийский министр подчеркнул важность роли российского президент Владимира Путина в укреплении стабильности и безопасности не только на Ближнем Востоке, но и на мировом уровне.

Важность стабильной работы

Оценивая работу действующего в Женеве комитета, работающего над проектом поправок в сирийскую конституцию, Лавров с сожалением отметил частые переносы заседаний данного органа. По его словам, попытки довести методологию встреч до совершенства не приближают момент решению главного вопроса.

«Важно, чтобы Конституционный комитет работал ритмично, без искусственных перерывов, чтобы его сессии созывались регулярно, равно как и сессии редакционной комиссии», — сказал российский министр.

На этом фоне дипломат пообещал поднять данный вопрос на предстоящей встрече со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Some good news!

"I must say that after my discussions today, I am more optimistic that it will be possible to convene the seventh round of the drafting body of the constitutional committee, hopefully sometime in March.” ~ Geir Pedersenhttps://t.co/teSnIOdJ6G — Jeff Franzius (@jk55044) February 18, 2022

Активность Израиля

Комментируя действия Израиля — регулярные удары авиации и артиллерии по территории САР — оба дипломата оценили их крайне негативно. Оба министра отметили, что подобные нападения еще более дестабилизируют обстановку в стране, что отдаляет ее дальнейшее восстановление.

Бомбардировки территорий арабской республики доказывают, что интересы еврейского государства и незаконных вооруженных групп совпадают, отметил Микдад. По его словам, Израиль нарушает международное право, а Сирия имеет основание защищать себя и использовать все доступные инструменты, чтобы отреагировать на агрессию.

«Израильтяне — достаточно, потому что Сирия может ответить вдвое сильнее», — предостерег представитель Дамаска.

Pr Scr syriahr.com / SOHR

Российский политик, оценивая ситуацию, рассказал о соответствующей дипломатической работе.

«Они (нападения Израиля — Прим. ред.) создают риски превращения Сирии в арену противоборства с другими державами. Это неприемлемо», — резюмировал в свою очередь Лавров.

При этом глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что Москва взаимодействует с Тель-Авивом как на высшем уровне, так и между дипломатическими ведомствами, чтобы прекратить агрессию по отношению к Сирии.

Он вновь напомнил о резолюции СБ ООН №2254, основано на уважении суверенитета САР и ее народа, который сам должен решать свою судьбу и определять будущее государства. Именно к ней Россия апеллирует в ООН и на переговорах с другими странами, а также в случае контактов с действующими в Сирии группировками.

Выход из изоляции

Глава дипломатического ведомства РФ указал на то, что в последнее время даже США и их союзники, ранее выступавшие с позиции силы и говорившие о скором падении законного правительства арабской республики, оставили такую риторику.

Он положительно оценил сближение Дамаска с другими государства региона, наращивающими связи с сирийцами. Тем не менее дипломат выразил надежду, что они как можно скорее перерастут в конкретные договоренности и проекты, которые положительно скажутся на переживающей кризис САР.

wikimedia.org / Пресс-служба Президента России

Губительные ограничения

Также Микдад с сожалением отметил, что существующие ограничительные санкции США (так называемый «акт Цезаря»), поддержанные их союзниками, наносят серьезный ущерб экономике САР, демонстрировавшей до войны хорошие показатели.

Это сказывается и на гуманитарной обстановке в государстве, многие граждане которого находятся в бедственном положении. На этом фоне министр обратился к членам ЕС и предложил на деле продемонстрировать гуманные европейские ценности, транслируемые ими на всех международных площадках.

«Эти санкции убивают детей в Сирии и способствуют ухудшению ситуации», — сказал Фейсал Микдад.

Федеральное агентство новостей /

Неизменная поддержка

Обращаясь к ближневосточному коллеге, Сергей Лавров также пообещал, что Россия продолжит следовать линии поддержки союзного государства. По его словам, Москва намерена и дальше оказывать практическое содействие в преодолении последствий затянувшегося военно-политического конфликта на территории Сирии.

Соответствующий курс сотрудничества президенты Владимир Путин и Башар Асад наметили еще во время последней встречи, состоявшейся в сентябре прошлого года. Сегодняшние переговоры, отметил министр, и были направлены на определение конкретных путей достижения поставленных лидерами целей.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Давние связи

Россия поддерживала Сирию с самого начала войны. А начиная с 2015 года по приглашению законного правительства Сирийской Арабской Республики российские военные присоединились к контртеррористическим операциям. Работа ВКС РФ позволила коренным образом изменить ситуацию и освободить страну от террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

На этом поддержка государства не закончилась: сейчас в САР успешно работают российская военная полиция и Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС), следящие за порядком в регионе и курирующие процессы восстановления страны. Россияне проводят гуманитарные акции, помогают с разминированием и возобновлением работы базовых коммуникаций, а в случае возникновения новых внутренних разногласий берут на себя роль посредников в дипломатическом процессе.

1 Организация запрещена на территории РФ.