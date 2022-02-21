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Искусственный интеллект будет управлять дорожным движением в Самаре
Технологии
Искусственный интеллект будет управлять дорожным движением в Самаре
Федеральное агентство новостей  / 

Самара, 21 февраля. Компания «Ростелеком» наладила видеонаблюдение и установки автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на Самарском мосту. 

Компания соорудила пять километров кабельной канализации и протянула около 30 километров волоконно-оптических линий связи, чтобы подключить телекоммуникационную инфраструктуру моста к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город», сообщает информационный портал «Волга Ньюс». Первостепенной задачей комплекса является уменьшение трафика на мосту и подъездах к нему. АСУДД состоит из программных и аппаратных компонентов, которые собирают и анализируют данные, используя ее для регулировки движения, увеличивая или сокращая временные интервалы сигналов светофоров. Видеокамеры и контроллеры, смонтированные на дороге, собирают информацию о количестве транспортных средств на некотором участке трассы и передают сведения в объединенный центр организации дорожного движения. Операторы центра день и ночь мониторят обстановку и при надобности корректируют работу автоматических регулировщиков.

Ранее были обозначены новые сроки строительства платного моста через Обь в Новосибирске. Строительство основного хода трассы мостового перехода завершат в конце 2022 года.

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