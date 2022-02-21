Лукашенко напомнил Западу об уроках Великой Отечественной войны

Минск, 21 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко «пристыдил» западных лидеров за попытки обвинить Минск в агрессивной политике.

Во время торжественной церемонии награждения сотрудников прокуратуры, состоявшейся в Музее истории Великой Отечественной войны, Лукашенко выразил сожаление по поводу того, что события времен борьбы с фашистской Германией почти ничему не научили западных политиков. Как пояснил Лукашенко, современные реваншисты, цинично переписывая историю, пытаются обесценить победу советского народа, при этом называя россиян и белорусов агрессорами, сообщает «Новороссия».

Лукашенко четко заявил, что этих инсинуаций допускать нельзя. По его словам, Музей истории ВОВ является живым напоминанием того, какую цену пришлось заплатить белорусскому народу за свою государственность и право жить на этой земле.

Ранее ФАН сообщал о предостережении президента Белоруссии Александра Лукашенко, которое он сделал в адрес Запада. По словам Лукашенко, если западные страны не перестанут «атаковать» и переворачивать Минск, то он будет «вечным президентом» Белоруссии.