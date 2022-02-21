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Лавров осудил Запад за попытки сформировать между РФ и НАТО непреодолимую конфронтацию

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 16:06
Политика
Лавров осудил Запад за попытки сформировать между РФ и НАТО непреодолимую конфронтацию
flickr.com  /  МИД России

Москва, 21 февраля. Запад пытается создать непреодолимую конфронтацию между Россией и НАТО. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат выступал на открытии переговоров с коллегой из Сирии Фейсалом Микдадом. Мероприятие проходит в Москве По словам Лаврова, ситуация в мире развивается достаточно быстро. Это касается севера Африки, Ближнего Востока и Сирии.

«К огромному сожалению, на наши усилия с вами, которые нацелены на выполнение резолюции СБ ООН 2254, влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между РФ и западным альянсом», — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что Москва не позволит подобным действиям повлиять на развитие сотрудничества между Россией и Сирией.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров проведет встречу с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом. Беседа состоится 21 февраля во второй половине дня.

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