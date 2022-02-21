Басурин заявил, что Донбасс нуждается в финансовой помощи России

Донецк, 21 февраля. Донецкая и Луганская народные республики нуждаются в финансовой и военной поддержке со стороны России. С этой просьбой представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выступил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Власти республик нуждаются во внешней поддержке, отметил Басурин. По его словам, русских в Донецке требуется поддержать в материальном и в моральном плане. Он рассказал, какие именно меры поддержки считает необходимыми.

«В первую очередь все-таки моральная (помощь. — Прим. ФАН), финансовая, тоже я бы не отказался, военная — тоже необходима, по разным направлениям», — сказал он.

Киев и народные республики обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Публицист Игорь Кимаковский ранее рассказывал о событиях в регионе.