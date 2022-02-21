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Третью часть древней мозаики с изображением пира под открытым небом нашли в Турции

Наука
Третью часть древней мозаики с изображением пира под открытым небом нашли в Турции
flickr.com  /  Thomas Bresson / CC BY 2.0

Анкара, 21 февраля. Турецкие археологи обнаружили часть мозаики возрастом 1,5 тысячи лет. Находка сделана в процессе раскопках древнего города Германика.

Первые части изображения специалисты обнаружили еще в 2015 году. Германика — город, найденный на окраине современного Кахраманмараша в 2007 году во время незаконных раскопок. Впоследствии там развернулись масштабные исследовательские работы, пишет Planet Today.

«Во время раскопок была найдена мозаика площадью 50 квадратных метров, которая является продолжением предыдущей мозаики. Мы думаем, что на ней изображен пир под открытым небом», — рассказал директор музея Кахраманмараш Сафиназ Аджипаям.

Всего на месте древнего города исследователи обнаружили 20 напольных мозаик. Необычные мозаики можно найти и в России. Например, ими украшена грязелечебница Мойнаки. За почти два десятилетия территория этого учреждения превратилась в руины.

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турция археология мозайка
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