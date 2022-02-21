Путин и Алиев подпишут декларацию о взаимодействии

Москва, 21 февраля. Российский президент Владимир Путин встретится с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Информацию подтвердили в Кремле.

Лидеры проведут переговоры 22 февраля. Они подпишут Декларацию о союзническом взаимодействии, а также обсудят реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху.

«Кроме того, имеется в виду рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе», — отметили в пресс-службе Кремля.

Ранее о встрече лидеров сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин». Также он примет премьер-министра Пакистана Имрана Хана.