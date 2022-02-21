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Глава МИД ФРГ Бургер: соглашения России и НАТО не содержат обещания о нерасширении Альянса

Политика
Глава МИД ФРГ Бургер: соглашения России и НАТО не содержат обещания о нерасширении Альянса
wikipedia.org  /  DorisAntony/CC BY-SA 3.0

Берлин, 21 февраля. Подписанные с Россией документы не содержат обещания о нерасширении НАТО на восток. Такое мнение выразил министр иностранных дел Германии Кристофер Бургер.

Дипломат отказался оценивать документ, который был обнаружен в национальном архиве Великобритании. В нем страны Запада отметили неприемлемость расширения Альянса на восток. По словам Бургера, министерство не является исторической комиссией, чтобы толковать документы.

«Хочу еще раз констатировать, что ни в соглашении "четыре плюс два", ни в основополагающем акте НАТО-Россия не было обещаний России о нерасширении НАТО на восток», — сказал глава МИД.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о расширении НАТО. По ее словам, западные страны уже заврались в этом вопросе.

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