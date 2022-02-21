На границе с Донецкой и Луганской народными республиками сосредоточено большое количество сил и средств для захвата Донбасса. Об этом заявил российский политический деятель, писатель, филолог, публицист, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», экс-советник первого главы ДНР Захар Прилепин.

Обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе резко ухудшилась за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные представительств ДНР и ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. За отчетный период зафиксировано, что по территории ДНР было выпущено более 700 мин и снарядов различного калибра.

Огонь ведется по всем направлениям. В ЛНР такая же ситуация: за сутки по территории было выпущено 674 снарядов и мин. Кроме того, за минувшие сутки в республике от обстрелов погибли двое и ранены трое мирных жителей.

Стоит отметить, что власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации и мобилизации в связи с риском наступательной операции на Донбасс со стороны Вооруженных сил Украины. Политик Захар Прилепин рассказал, сколько продержатся республики в случае наступления.

«Когда мы служили, то речь шла, конечно, не о неделе. Речь шла о сутках, трое — максимум. Через трое суток у нас бы оставалось где-то 15% живого личного состава. Мы же не дети. Вы помните, когда западные художники рисовали картинку, на которой были отображены силы армий России и Украины — самолеты, танчики? Так вы нарисуйте Украину, ДНР и ЛНР. Там Украина будет довлеть над ДНР и ЛНР катастрофическим образом», — заявил он.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Также Захар Прилепин сообщил, что на границе с Донецкой и Луганской народными республиками сосредоточено большое количество сил и средств для захвата Донбасса.

«Мы же взрослые. Нужно рассуждать не теми критериями, насколько в Донбассе идейные и боевые ребята, что они будут стоять до последнего. Конечно, они идейные и боевые, поэтому будут стоять до последнего. Но это же армада, [у Украины] огромная армия, там служит безумное количество народу. Естественно, они все стопчут только своей массой. Поэтому речь идет не о неделе и даже не о трех днях», — сказал Захар Прилепин в своем блоге в YouTube.

Посредством провокации на востоке Украины Соединенные Штаты пытаются вывести Россию на конфликт. Таким мнением поделился политик и военный эксперт Франц Клинцевич.