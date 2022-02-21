Рынок просчитывает риски: на фоне эскалации конфликта в Донбассе растут цены на нефть и золото

Эскалация ситуации в Донбассе: обстрел ДНР и ЛНР со стороны ВСУ, эвакуация мирных жителей на территорию РФ — и угрозы Запада введения новых антироссийских санкций провоцируют рост цен на нефть и золото. Об этом рассказали эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Нефть

По словам аналитиков, основное внимание участников рынка приковано к ситуации в Донбассе. Как только стало известно, что жителей начали эвакуировать из ДНР и ЛНР на территорию Россию, и появились сообщения об обстрелах со стороны ВСУ — выросли риски того, что Запад все же введет анонсированные ранее санкции против России. Рынок опасается, что поставки нефти из России будут ограничены. На этом фоне, естественно, выросли цены на черное золото.

«С другой стороны, не надо забывать о переговорах по ядерной сделке с Ираном. Есть сообщения о том, что сделка очень близка к завершению. И если она все же будет заключена, то это обеспечит рынок дополнительными поставками нефти. По предварительным оценкам, Иран может добавить до 1,5 млн барреля в сутки, но это, скорее всего, будет постепенный процесс», — напомнили специалисты.

Пока предложение по нефти остается ограниченным, несмотря на все усилия ОПЕК по наращиванию добычи. А спрос на сырье тем временем держится на высоком уровне, отмечают аналитики. Эксперты не исключают, что в этом году цены на нефть могут установиться в районе 100 и выше долларов за баррель марки Brent, поскольку ожидается, что спрос достигнет рекордного значения. На сегодняшний день нефть держится в диапазоне 90-96 долларов за баррель.

pixabay.com /

Золото

Ситуация вокруг конфликта на Украине удерживает на высоком уровне и цены на золото. Утром понедельника, 21 февраля, стоимость этого драгметалла поднималась до отметки 1908 долларов за тройскую унцию.

«Риски и эскалация военного конфликта всегда поддерживают цены на золото. Если ситуация на Украине будет усугубляться, то рынок на это отреагирует ростом. При этом индекс доллара DXY меняется незначительно, сегодня даже упал ниже отметки 96 пунктов. А десятилетние американские гособлигации откатились от уровня 2% до 1,93%», — пояснили аналитики.

Сыграла свою роль и информация о том, что Федеральная резервная система США будет поднимать процентные ставки плавно. Актуальным диапазоном для золота остается 1880-1950 долларов за тройскую унцию.

Рубль

Как выразились специалисты, рубль по-прежнему находится во власти геополитики. Из-за обострения ситуации на Украине и сообщений об эвакуации жителей ДНР и ЛНР национальная валюта потеряла позиции. В понедельник, 21 февраля, она перешагнула отметку в 78 рублей за доллар. Помимо конфликта в Донбассе, на рубль оказывают давление заявления западных политиков: они анонсировали введение новых санкций против РФ.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Глава Еврокомиссии сказала, что Россия потеряет доступ к финансовым ресурсам Европы и ключевым товарам ЕС, в случае "агрессии". При этом США призывают своих граждан покинуть территорию России, поскольку есть угроза терактов на территории нашей страны. На этом фоне было принято решение о продолжении совместных военных учений России и Белоруссии на неопределенный срок. Все это негативно отразилось на курсе рубля», — пояснили специалисты.

В ближайшее время в центре внимания будет ситуация в Донбассе и встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, назначенная на 24 февраля.

Небольшую поддержку рублю сейчас будут оказывать высокие цены на нефть и начавшийся налоговый период в России: экспортеры будут продавать валютную выручку и тем самым немного сдерживать рубль от падения. Пока же национальная валюта РФ остается в диапазоне 75,5-79,5 рублей за доллар.