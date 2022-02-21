Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 16:29
16:29
Политика
Лукашенко напомнил Западу об уроках Великой Отечественной войны
16:28
Происшествия
Жительница Петербурга лишилась 400 тыс. рублей и ребенка после сеансов у «целительницы»
16:27
Шоу-бизнес
Она прелестна: артистка Немоляева через ФАН поздравила актрису Алентову с юбилеем
16:24
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело после разрушения ВСУ погранпункта в Ростовской области
16:24
Происшествия
Полиция Петербурга задержала причастных к порче поездов безработных «художников»
16:24
Экономика
Профсоюзы указали на недостатки программы поддержки занятости молодежи
16:19
Происшествия
В Татарстане спасли мужчину с зубной щеткой в голове
16:19
Экономика
Shell: США претендуют на лидерство в поставках СПГ по всему миру
16:19
Политика
Видео с массовой дракой украинских депутатов и жителей Ровно попало в Сеть
16:18
Происшествия
Силовики задержали в Петербурге крупных поставщиков наркотиков в Карелию
Все новости

Bloomberg: Евросоюз одобрил санкции против пяти россиян из-за выборов в Госдуму в Крыму

Политика
Bloomberg: Евросоюз одобрил санкции против пяти россиян из-за выборов в Госдуму в Крыму
pixabay.com

Нью-Йорк, 21 февраля. Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили новые санкции против России. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС.

Согласно полученной информации, ограничительные меры одобрены против пяти россиян. Причиной является организация и проведение выборов в Госдуму на территории Крымского полуострова.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель во время Мюнхенской конференции высказался о возможных санкциях против России. По его словам, Евросоюз может применить значительные ограничительные меры. При этом негативные последствия от рестрикций скажутся также и на содружестве.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Bloomberg: Евросоюз одобрил санкции против пяти россиян из-за выборов в Госдуму в Крыму
санкции россия евросоюз
Комментировать