Bloomberg: Евросоюз одобрил санкции против пяти россиян из-за выборов в Госдуму в Крыму

Нью-Йорк, 21 февраля. Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили новые санкции против России. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС.

Согласно полученной информации, ограничительные меры одобрены против пяти россиян. Причиной является организация и проведение выборов в Госдуму на территории Крымского полуострова.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель во время Мюнхенской конференции высказался о возможных санкциях против России. По его словам, Евросоюз может применить значительные ограничительные меры. При этом негативные последствия от рестрикций скажутся также и на содружестве.