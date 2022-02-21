Экс-президент Грузии Саакашвили объявил о бессрочной голодовке

Тбилиси, 21 февраля. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что начинает бессрочную голодовку. Об этом он рассказал на судебном заседании в понедельник.

По словам политика, основанием для его решения послужило плохое лечение в тюрьме. Саакашвили убежден, что происходит его «целенаправленная инвалидизация».

«Вы хотите, чтобы я так спокойно скончался. Не получится. Если надо будет, то я умру с высоко поднятой головой. С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку», — заявил экс-президент.

Саакашвили ранее продемонстрировал полностью поседевшие волосы после пребывания в месте заключения. На кадрах с очередного заседания суда видно, что голова ответчика заметно побелела.