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Экс-президент Грузии Саакашвили объявил о бессрочной голодовке

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 15:24
Политика
Экс-президент Грузии Саакашвили объявил о бессрочной голодовке
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Тбилиси, 21 февраля. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что начинает бессрочную голодовку. Об этом он рассказал на судебном заседании в понедельник.

По словам политика, основанием для его решения послужило плохое лечение в тюрьме. Саакашвили убежден, что происходит его «целенаправленная инвалидизация».

«Вы хотите, чтобы я так спокойно скончался. Не получится. Если надо будет, то я умру с высоко поднятой головой. С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку», — заявил экс-президент.

Саакашвили ранее продемонстрировал полностью поседевшие волосы после пребывания в месте заключения. На кадрах с очередного заседания суда видно, что голова ответчика заметно побелела.

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саакашвили грузия голодовка
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