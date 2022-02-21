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Курс доллара вырос на фоне обострения ситуации в Донбассе

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 15:05
Экономика
Курс доллара вырос на фоне обострения ситуации в Донбассе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 февраля. Рубль ослабевает по отношению к иностранным валютам из-за повышения напряженности на границе с Украиной. Данные Мосбиржи свидетельствуют о быстром росте доллара и евро.

Курс доллар по состоянию на 15:00 мск составляет 78,04 рубля. Он последовательно рос с утра, когда он достиг минимального значения в 76,3 рубля за валютную единицу.

Курс евро показывает аналогичную динамику: после падения до 87,2 рубля за евро он вырос до 88,5 рубля. Эксперты объясняют высокую волатильность и стремительное падение российской валюты обострением ситуации на Донбассе.

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