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Путин обратился к российским паралимпийцам перед Играми 2022 года в Пекине

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 14:58
Олимпийские игры 2022
Путин обратился к российским паралимпийцам перед Играми 2022 года в Пекине
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 21 февраля. Президент РФ Владимир Путин обратился к российским участникам предстоящих зимних Паралимпийских игр 2022 года.

Владимир Путин в ходе встречи с российскими паралимпийцами, которая прошла в формате видеоконференции, заявил, что поражается «характеру» спортсменов. Глава государства отметил, что ждет старта Игр в Пекине.

«Этому событию нет равных по своей вдохновляющей силе, по позитивным эмоциям, которыми заряжают нас спортсмены-паралимпийцы», — отметил Путин.

Зимняя Паралимпиада пройдет в Пекине с 4 по 13 марта. В ней примет участие 71 спортсмен из России, национальная сборная будет представлена во всех видах программы.

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