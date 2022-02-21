Путин обратился к российским паралимпийцам перед Играми 2022 года в Пекине

Москва, 21 февраля. Президент РФ Владимир Путин обратился к российским участникам предстоящих зимних Паралимпийских игр 2022 года.

Владимир Путин в ходе встречи с российскими паралимпийцами, которая прошла в формате видеоконференции, заявил, что поражается «характеру» спортсменов. Глава государства отметил, что ждет старта Игр в Пекине.

«Этому событию нет равных по своей вдохновляющей силе, по позитивным эмоциям, которыми заряжают нас спортсмены-паралимпийцы», — отметил Путин.

Зимняя Паралимпиада пройдет в Пекине с 4 по 13 марта. В ней примет участие 71 спортсмен из России, национальная сборная будет представлена во всех видах программы.