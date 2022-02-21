Фигуристка Алена Савченко осудила Тутберидзе за жесткость в обращении с подопечными

Москва, 21 февраля. Украинская и немецкая фигуристка, олимпийская чемпионка Алена Савченко высказалась о работе тренера столичного центра «Самбо-70» Этери Тутберидзе.

Савченко не понравилось, как Тутберидзе говорила с Камилой Валиевой после ее провального проката в индивидуальном турнире на ОИ-2022 в Пекине. По мнению фигуристки, тренер должна была обнять подопечную, а не высказывать свои претензии.

«Тренерам нужно понять, что наказания, которые были актуальны сто лет назад, сегодня недопустимы. У нас новое поколение. Возможно, произошедшее стало знаком необходимости перемен. Я думаю, что дети там страдают», — поделилась она с изданием Eurosport.de.

Олимпийская чемпионка считает, что вина за неудачное выступление лежит не на Валиевой, а на тренерском штабе. Специалисты должны были позаботиться о ее психологическом здоровье, а не оказывать давление, подытожила Савченко.

Тутберидзе в 2020 году была признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев, пишет RT. Она воспитала плеяду талантливых фигуристов — Юлию Липницкую, Сергея Воронова, Евгению Медведеву, Алину Загитову. Олимпийская чемпионка Игр в Пекине Анна Щербакова тоже является ученицей Тутберидзе.