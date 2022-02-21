Забор в Лопухинском саду снесли по требованию прокуратуры

Санкт-Петербург, 21 февраля. После проверки прокуратуры в Лопухинском саду Санкт-Петербурга был демонтирован забор.

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку в адрес компании ООО «НИС. Жилищное строительство». По сообщению издания «Питерские заметки», строительная компания установила забор на арендованном участке в устье реки Малая Невка. Забор ограничивал местным жителям доступ к береговой линии.

По факту выявленных нарушений природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга внесла постановление в адрес генерального директора ООО «НИС. Жилищное строительство». Сейчас забор демонтирован и доступ к береговой линии восстановлен.