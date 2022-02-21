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Военнослужащие ЗВО дадут праздничный 30-залповый салют 23 Февраля в шести городах России

Общество
Военнослужащие ЗВО дадут праздничный 30-залповый салют 23 Февраля в шести городах России
 /  Олег Комиссаров

Москва, 21 февраля. Праздничный салют будет дан военнослужащими Западного военного округа (ЗВО) по случаю Дня защитника Отечества в шести городах ряда регионов России.

Салюты прогремят в шести городах Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске, Воронеже и Калининграде. В мероприятии будет задействовано 95 установок, который выпустят в небо 7,5 тыс. фейерверочных зарядов и произведут более двух тысяч артиллерийских залпов.

«Салюты, посвященные Дню защитника Отечества, пройдут в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске, а также, Воронеже и Калининграде», — уточнил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Звуковое сопровождение 30-залпового праздничного салюта осуществят с помощью холостых выстрелов из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, а также пушек Д-44, МТ-12 «Рапира». В Северной столице традиционно артиллерийские залпы прогремят со стен бастионов Петропавловской крепости. К стрельбе из установок привлекут более 400 военнослужащих ЗВО.

В преддверии Дня защитника Отечества в России вырос спрос на товары для рыбалки и охоты. Среди любителей банного отдыха самым популярным оказался набор из шести предметов в тубусе.

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