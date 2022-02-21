Профсоюзы указали на недостатки программы поддержки занятости молодежи

Москва, 21 февраля. На совместном заседании Комитета Госдумы по молодежной политике и Комитета по контролю представители ФНПР указали на недостатки региональных программ поддержки занятости молодежи.

Во время заседания было обнародовано исследование специалистов университета МГЮА по теме правоприменения закона «О занятости населения РФ», информирует центральная профсоюзная газета «Солидарность». Исследование выявило недостатки, присущие российскому рынку труда: незащищенность граждан от 18 до 25 лет в вопросах трудоустройства; высокая внутренняя и внешняя миграция молодежи, дефицит стимулов для трудоустройства в регионах; низкий уровень оплаты труда молодежи; медленные темпы развития молодежного предпринимательства; отсутствие мер по стимулированию работодателей, трудоустраивающих молодых специалистов; плохая информированность молодежи об имеющихся программах госпомощи.

Руководитель департамента аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного движения Александра Шубина заметила, что молодежь уезжает из регионов из-за отсутствия социальной инфраструктуры – школ, садов, поликлиник. Шубина также напомнила, что профсоюзы давно добиваются выплат надбавок для молодежи с первого дня работы на северных территориях. Кроме того, профсоюзы считают недостаточными меры программы поддержки занятости молодежи, разработанной ранее Минтрудом, поскольку в них не предусмотрены механизмы создания новых рабочих мест. Критике подверглись и соответствующие программы Росмолодежи.

Материалы совещания переданы профильной рабочей группе комитета по молодежной политике и будут учтены при формировании законодательных предложений.

Ранее сообщалось, что профсоюзы назвали идеальный размер постоянной части зарплаты для россиян. Фиксированная часть заработной платы жителей РФ не должна опускаться ниже 70%.