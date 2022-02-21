В Татарстане спасли мужчину с зубной щеткой в голове

Казань, 21 февраля. Врачи республиканской клинической больницы Татарстана успешно прооперировали мужчину с зубной щеткой в голове. Информацию об операции сообщили в Instagram медицинского учреждения. Как зубная щетка оказалась в голове пациента, не сообщается.

В приемный покой больницы необычного пациента доставили поздно вечером, он находился в сознании. Оказалось, что пациент сам является врачом. Полтора года назад у него уже была операция на головной мозг и на текущий момент пациент проходил реабилитацию, сообщает информационный портал «Провинция.ру».

Зубная щетка зашла мужчине в голову как раз в место прошлой травмы. Со слов врачей пациенту повезло: мозг оказался не задет, а крупные сосуды не были повреждены.

Хирурги провели ювелирную операцию. В любой момент был риск открытия кровотечения, что могло привести к смерти пациента. Сейчас пациент постепенно идет на поправку.

Ранее ФАН сообщал, что прохожие нашли мужчину с разбитой головой и алкогольным отравлением на набережной Фонтанки. Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии