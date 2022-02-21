Участник ОИ-2022 Реми Линдхольм отморозил пах во время масс-старта лыжников

Пекин, 21 февраля. Финский лыжник Реми Линдхольм во время олимпийского марафона протяженностью 28,4 км отморозил себе мужской орган.

Масс-старт состоялся при 16-градусном морозе. Линдхольму после финиша помогли дойти до раздевалки и предложили воспользоваться термосумкой для нагрева гениталий.

«Вы, наверное, можете догадаться, что было заморожено, когда я пришел к финишу. Это невыносимая боль», — поделился он с изданием Iltalehti.

После этого инцидента лыжник пообещал обратиться за советом к своему товарищу по команде Ристоматти Хакола. Последний давно использует специальное нижнее белье. Аналогичная история случилась с Линдхольмом год назад на этапе Кубка мира. Тогда после гонки преследования в финской Руке спортсмен отогревал пах при помощи электрогрелки.

Масс-старт в Пекине выиграл Александр Большунов. Россиянин завоевал в Пекине три золота, одно серебро и одну бронзовую медаль. Офицера Росгвардии считают величайшим лыжником современности.