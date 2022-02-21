Кабин РФ планирует расширить льготный налоговый режим на месторождения в Каспийском море

Москва, 21 февраля. Правительство России предлагает расширить льготный налоговый режим для морских месторождений в Каспийском море. Такая инициатива изложена в законопроекте, внесенном на рассмотрение в Госдуму.

Согласно документу, налоговый режим будет применяться к залежам углеводородов, разработка которых началась до 2016 года. Принятие закона не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

«Проектом федерального закона предусматривается распространение действия налогового режима для новых морских месторождений на морское месторождение углеводородного сырья, дата начала промышленной добычи углеводородного сырья на котором приходится на дату до 1 января 2016 года и которое расположено полностью в границах российской части (российском секторе) дна Каспийского моря», — приводит РИА Новости финансово-экономическое обоснование.

Еще один законопроект предусматривает расширение действия налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли, пишет «ФедералПресс».

«Газпром нефть» ранее запустила нефтедобывающую инфраструктуру Песцового и Ен-Яхинского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Уже в 2022 году уровень добычи превысит 6,3 млн тонн нефтяного эквивалента.