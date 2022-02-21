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Букеле предложил принимать иностранных инвесторов в гражданство Сальвадора

Весь мир
Букеле предложил принимать иностранных инвесторов в гражданство Сальвадора
Global Look Press  /  Camilo Freedman/Keystone Press Agency

Сан-Сальвадор, 21 февраля. Президент Сальвадора Найиб Букеле намерен отправить на рассмотрение в конгресс предложение о предоставлении гражданства иностранным инвесторам. Об этом глава государства сообщил на официальной странице в Twitter.

Букеле не уточнил, будет ли законопроект относиться исключительно к предпринимателям, связанным с биткоином, но ранее президент назвал Сальвадор «страной свободы биткоина».

«Я отправляю в конгресс 52 законодательные реформы с целью сократить бюрократию, создать налоговые стимулы, изменить условия получения гражданства в обмен на инвестиции, урегулировать обращение ценных бумаг, обеспечить стабильность договоров и много другое», — написал Букеле.

7 сентября 2021 года маленькое центральноамериканское государство стало первой в мире страной, принявшей закон об использовании криптовалюты в качестве официального платежного средства. В ноябре 2021 года Букеле заявил о планах выпустить первые в мире государственные биткоин-облигации и построить Биткоин-Сити с целью привлечения инвестиций в государство.

Ранее президент объявил, что в 2021 году рост ВВП Сальвадора составил рекордные 10,3%, в первую очередь благодаря принятию биткоина и потоку инвестиций. Однако восстановление экономики может быть обусловлено снятием коронавирусных ограничений и оживлением после начала пандемии. В 2020 году экономика центральноамериканской страны упала на 11,9%, и, согласно прогнозам Всемирного Банка, даже в 2022 году государство не достигнет уровня до пандемии.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от властей Сальвадора отменить решение о признании биткоина официальным платежным средством из-за серьезных рисков для финансовой стабильности.

Американское кредитно-рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Сальвадора с B- до CCC из-за чрезмерной зависимости от краткосрочных долгов, особенно в контексте предстоящей выплаты облигаций на сумму 800 млрд долларов в январе следующего года и дефицита бюджета.

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