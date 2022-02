Букеле предложил принимать иностранных инвесторов в гражданство Сальвадора

Сан-Сальвадор, 21 февраля. Президент Сальвадора Найиб Букеле намерен отправить на рассмотрение в конгресс предложение о предоставлении гражданства иностранным инвесторам. Об этом глава государства сообщил на официальной странице в Twitter.

I’m sending 52 legal reforms to congress, to remove red tape, reduce bureaucracy, create tax incentives, citizenship in exchange for investments, new securities laws, stability contracts, etc. The plan is simple: as the world falls into tyranny, we’ll create a haven for freedom.

Букеле не уточнил, будет ли законопроект относиться исключительно к предпринимателям, связанным с биткоином, но ранее президент назвал Сальвадор «страной свободы биткоина».

7 сентября 2021 года маленькое центральноамериканское государство стало первой в мире страной, принявшей закон об использовании криптовалюты в качестве официального платежного средства. В ноябре 2021 года Букеле заявил о планах выпустить первые в мире государственные биткоин-облигации и построить Биткоин-Сити с целью привлечения инвестиций в государство.

Ранее президент объявил, что в 2021 году рост ВВП Сальвадора составил рекордные 10,3%, в первую очередь благодаря принятию биткоина и потоку инвестиций. Однако восстановление экономики может быть обусловлено снятием коронавирусных ограничений и оживлением после начала пандемии. В 2020 году экономика центральноамериканской страны упала на 11,9%, и, согласно прогнозам Всемирного Банка, даже в 2022 году государство не достигнет уровня до пандемии.

El Salvador’s GDP grew 10.3% in 2021.



And now its exports (a main driver of economic growth) grew 13% this January, compared to January 2021.



Are we looking at another double digit GDP growth this year?



By the way, El Salvador never had a double digit GDP growth before 2021. https://t.co/f9yMkPpLNJ