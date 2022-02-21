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Глава парламента Ливии Агила Салех обсудил с алжирским коллегой ситуацию в стране

Весь мир
Глава парламента Ливии Агила Салех обсудил с алжирским коллегой ситуацию в стране
parliament.ly  /  إدارة تقنية المعلومات

Каир, 21 февраля. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех переговорил с главой нижней палаты парламента Алжира Национальной народной ассамблеи — Ибрагимом Бугали. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Абдалла Блехек.

Согласно сообщению пресс-секретаря, встреча политиков произошла накануне в кулуарах четвертой конференции Арабского парламента, проходящего в египетской столице. Стороны обсудили двусторонние отношения и развитие политической ситуации в Ливии.

«Спикер Национальной народной ассамблеи подтвердил позицию Алжира в поддержку выхода Ливии из нынешнего кризиса посредством диалога и национального примирения», — заявил Блехек.

Республика не в первый раз выражает стремление помочь соседнему государству в ликвидации многолетнего внутреннего конфликта. В начале февраля посол АНДР заверил Агилу Салеха в поддержке его руководством всех решений парламента.

На днях председатель Палаты представителей призвал к достижению всеобъемлющего политического урегулирования. Залогом такого исхода должен стать вывод всех вооруженных группировок и наемников с территории страны.

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ливия алжир агила салех
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