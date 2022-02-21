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Она прелестна: артистка Немоляева через ФАН поздравила актрису Алентову с юбилеем
Шоу-бизнес
Она прелестна: артистка Немоляева через ФАН поздравила актрису Алентову с юбилеем
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Советская и российская актриса, театральный педагог, народная артистка РФ, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года. В день ее 80-летия в беседе с ФАН именинницу поздравила советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», премии зрительских симпатий «Звезда театрала» Светлана Немоляева.

Собеседница отметила, что, к сожалению, ей не довелось много поработать вместе с артисткой.

«Мы с ней [снимались] на заре нашей молодости, когда были юными. Это было в очень далеком году, так что не могу сказать, что мы сильно сдружились. Снимались в одной картине и хорошо. Мы с ней встречались на фестивалях», — сказала актриса.

Светлана Немоляева также указала на блестящий театральный талант Веры Алентовой.

«Я знаю, что она замечательная актриса. Я видела ее и в спектаклях, и в кино. Она прелестна», — пояснила собеседница ФАН.

Она прелестна: артистка Немоляева через ФАН поздравила актрису Алентову с юбилеем
Global Look Press / Pravda Komsomolskay

В завершение она поделилась своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Прежде всего здоровья и покоя. Радости и в творческой жизни, и среди своих родных. Всего ей самого лучшего и всего самого-самого хорошего», — подытожила народная артистка РСФСР.

Всенародную любовь Вере Алентовой принесли роли в таких фильмах, как «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Время желаний», «Ширли-мырли», «Сын за отца…», «Зависть богов», «Время для размышлений».

Ранее певец Николай Расторгуев в беседе с ФАН рассказал о том, как встречает свое 65-летие. Как сообщил артист, день рождения он проводит за подготовкой к своему концерту.

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вера алентова светлана немоляева
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