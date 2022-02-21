Опубликованные контракты Центробанка Ливана подтвердили данные о его финансовых махинациях

Бейрут, 21 февраля. Центробанк Ливана более десяти лет переводил комиссионные с продажи ценных бумаг на счета сторонней фирмы, вместо того, чтобы сохранять эти деньги для пополнения собственных резервов. Об этом по итогам расследования сообщило издание Reuters.

Контракты, которые подписывали коммерческие банки при покупке крупных депозитных сертификатов на миллионы долларов, предполагали взыскание комиссии в районе 0,375%. Такая практика является обычной, поскольку эти средства впоследствии используются ЦБ при выполнении различных финансовых операций, либо накапливаются для уменьшения зависимости от государства.

بذات الوقت منشوف قوات جعجع، كتائب، تيار مستقبل، إشتراكي، أمل، بطرك، مفتي، عثمان…عم بدافعو و يحمو سلامة



EXCLUSIVE Contracts show Lebanon's central bank obscured recipients of commissions https://t.co/U006vSe6j3 — Elie Barakat (@BarakatElie1) February 21, 2022

Однако в случае с Центральным банком Ливана большая часть такой выручки оказалась на счетах сторонней компании Forry Associates, принадлежащей брату главы ЦБ Радже Саламе. При этом в контрактах, с которыми удалось ознакомиться журналистам, не было даже упоминания об указанной фирме. Примечательно, что информацию о таких сомнительных операциях подтвердил и сам руководитель Центробанка Рияд Саламе.

Согласно его заявлению, компания брата должна была собирать комиссии и «распределять в соответствии с инструкциями». Их детали он освещать не стал, но подчеркнул, что операции были прозрачными, получили одобрение правления ЦБ и ни разу не становились причиной каких-либо жалоб.

При этом, как заявил чиновник, эти проценты «не принадлежали центральному банку». Комиссии поступали на клиринговый счет, а после — в Forry Associates. Глава ЦБ, по его словам, нанимал аудиторскую компанию Semaan, Gholam & Co для подтверждения прозрачности указанных операций, и та подтвердила, что на счет компании Раджи Саламе не переводились средства, принадлежащие Центробанку. Также, сказал Саламе, помимо Forry Associates аналогичные «услуги» для ЦБ выполняли и другие компании, названия которых он отказался разглашать.

Banque du Liban head Riad Salameh explaining to the Lebanese judiciary the transfer of $330 million between the central bank and Forry Associates LTD, a broker company whose beneficiary owner is the governor’s brother, Raja Salameh. pic.twitter.com/zqoRvFhGph — Omar Tamo (@OmarTamo19) September 5, 2021

Отчеты о проверках журналистам показывать никто не стал, а аудиторы от комментариев отказались. Однако в контрактах, недавно попавших в их руки, в качестве получателя был прямо обозначен Центральный банк Ливана. В бланках на арабском языке прописана формулировка: «Мы разрешаем вам взыскать комиссию в размере 3/8 от 1%», где «вы» не может означать какое-либо иное юридическое лицо, кроме ЦБ.

Some Swiss banks (and HSBC) must be frantically digging for they KYC files today



Swiss probe Lebanon’s central bank chief over alleged $300m embezzlement https://t.co/DS4illNi0H via @financialtimes — JohannesBorgen (@jeuasommenulle) April 25, 2021

По всей видимости, таким образом братья Саламе и отмывали деньги, из-за чего в отношении главы Центробанка ведут расследование уже несколько иностранных государств. Например, власти Швейцарии считают, что Саламе в период с 2002 по 2015 год незаконно вывели со счетов ЦБ более 300 миллионов долларов. По этой причине против дельцов в Берне было заведено уголовное дело по подозрению в крупных финансовых махинациях. В ходе следствия и всплыла указанная Forry Associates, о существовании которой прежде не знали даже некоторые высокопоставленные управляющие ЦБ, принимавшие участие в заключении этих контрактов.

Круговая порука

Рияд Саламе занимает пост главы Центрального банка Ливана в течение 29 лет. Его, вкупе с руководством государства, обвиняют в коррупции и проведении неграмотной финансовой политики, которая превратила некогда процветавшую экономику республики в руины.

При этом привлечь его и других чиновников к ответственности прокуроры попросту не в состоянии, так как непродуманное законодательство фактически ставит правительство и парламент выше судебных властей. В результате депутаты и чиновники активно прикрывают друг друга и не позволяют следователям даже вызвать их для дачи показаний.

An investigative judge on Wednesday sued Lebanon’s police chief after accusing him of preventing security forces from bringing in for questioning the central bank governor, who is accused of corruption.https://t.co/bRqz3tExSK pic.twitter.com/HfxXFdp978 — Arab News Japan (@ArabNewsjp) February 17, 2022

Особенно отчетливо это проявилось в ходе разбирательств вокруг взрыва в порту Бейрута, который резко усугубил и без того неблагоприятную гуманитарную и финансовую ситуацию в стране. Суд подозревает, что основной причиной катастрофы стала халатность представителей руководства республики, однако за полтора года ни один из них не понес наказания.

Федеральное агентство новостей /

Аналогичная ситуация наблюдается и в других делах, где замешаны чиновники. В частности, Саламе, который пользуется поддержкой некоторых влиятельных политиков, смог избежать судебной тяжбы, поскольку разбирательство в его отношении застопорилось из-за отказа других банков и ведомств предоставить следствию требуемые данные по делу. Также направленные на его задержание сотрудники правоохранительных органов не смогли выполнить задачу, поскольку их не пустили служащие другого силового ведомства.