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Опубликованные контракты Центробанка Ливана подтвердили данные о его финансовых махинациях

Весь мир
Опубликованные контракты Центробанка Ливана подтвердили данные о его финансовых махинациях
Федеральное агентство новостей  / 

Бейрут, 21 февраля. Центробанк Ливана более десяти лет переводил комиссионные с продажи ценных бумаг на счета сторонней фирмы, вместо того, чтобы сохранять эти деньги для пополнения собственных резервов. Об этом по итогам расследования сообщило издание Reuters.

Контракты, которые подписывали коммерческие банки при покупке крупных депозитных сертификатов на миллионы долларов, предполагали взыскание комиссии в районе 0,375%. Такая практика является обычной, поскольку эти средства впоследствии используются ЦБ при выполнении различных финансовых операций, либо накапливаются для уменьшения зависимости от государства.

Однако в случае с Центральным банком Ливана большая часть такой выручки оказалась на счетах сторонней компании Forry Associates, принадлежащей брату главы ЦБ Радже Саламе. При этом в контрактах, с которыми удалось ознакомиться журналистам, не было даже упоминания об указанной фирме. Примечательно, что информацию о таких сомнительных операциях подтвердил и сам руководитель Центробанка Рияд Саламе.

Согласно его заявлению, компания брата должна была собирать комиссии и «распределять в соответствии с инструкциями». Их детали он освещать не стал, но подчеркнул, что операции были прозрачными, получили одобрение правления ЦБ и ни разу не становились причиной каких-либо жалоб.

При этом, как заявил чиновник, эти проценты «не принадлежали центральному банку». Комиссии поступали на клиринговый счет, а после — в Forry Associates. Глава ЦБ, по его словам, нанимал аудиторскую компанию Semaan, Gholam & Co для подтверждения прозрачности указанных операций, и та подтвердила, что на счет компании Раджи Саламе не переводились средства, принадлежащие Центробанку. Также, сказал Саламе, помимо Forry Associates аналогичные «услуги» для ЦБ выполняли и другие компании, названия которых он отказался разглашать.

Отчеты о проверках журналистам показывать никто не стал, а аудиторы от комментариев отказались. Однако в контрактах, недавно попавших в их руки, в качестве получателя был прямо обозначен Центральный банк Ливана. В бланках на арабском языке прописана формулировка: «Мы разрешаем вам взыскать комиссию в размере 3/8 от 1%», где «вы» не может означать какое-либо иное юридическое лицо, кроме ЦБ.

По всей видимости, таким образом братья Саламе и отмывали деньги, из-за чего в отношении главы Центробанка ведут расследование уже несколько иностранных государств. Например, власти Швейцарии считают, что Саламе в период с 2002 по 2015 год незаконно вывели со счетов ЦБ более 300 миллионов долларов. По этой причине против дельцов в Берне было заведено уголовное дело по подозрению в крупных финансовых махинациях. В ходе следствия и всплыла указанная Forry Associates, о существовании которой прежде не знали даже некоторые высокопоставленные управляющие ЦБ, принимавшие участие в заключении этих контрактов.

Круговая порука

Рияд Саламе занимает пост главы Центрального банка Ливана в течение 29 лет. Его, вкупе с руководством государства, обвиняют в коррупции и проведении неграмотной финансовой политики, которая превратила некогда процветавшую экономику республики в руины.

При этом привлечь его и других чиновников к ответственности прокуроры попросту не в состоянии, так как непродуманное законодательство фактически ставит правительство и парламент выше судебных властей. В результате депутаты и чиновники активно прикрывают друг друга и не позволяют следователям даже вызвать их для дачи показаний.

Особенно отчетливо это проявилось в ходе разбирательств вокруг взрыва в порту Бейрута, который резко усугубил и без того неблагоприятную гуманитарную и финансовую ситуацию в стране. Суд подозревает, что основной причиной катастрофы стала халатность представителей руководства республики, однако за полтора года ни один из них не понес наказания.

Опубликованные контракты Центробанка Ливана подтвердили данные о его финансовых махинациях
Федеральное агентство новостей /

Аналогичная ситуация наблюдается и в других делах, где замешаны чиновники. В частности, Саламе, который пользуется поддержкой некоторых влиятельных политиков, смог избежать судебной тяжбы, поскольку разбирательство в его отношении застопорилось из-за отказа других банков и ведомств предоставить следствию требуемые данные по делу. Также направленные на его задержание сотрудники правоохранительных органов не смогли выполнить задачу, поскольку их не пустили служащие другого силового ведомства.

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коррупция ливан саламе
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