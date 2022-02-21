Захарова назвала заявления Столтенберга о нерасширении НАТО опасными для здоровья

Москва, 21 февраля. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга не выдерживают критики, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Североатлантический альянс причастна к информационным вбросам и агрессивным действиям. При этом сам глава НАТО неоднократно говорил то, что не имеет никакого отношения к реальному положению дел, добавила российский дипломат.

«Столтенберга слушать нельзя. Это просто опасно для здоровья. Потому что этот человек столько раз говорил то, что не соответствует действительности», — сказала Захарова.

Как сообщалось ранее, Столтенберг не увидел причин полагать, что военный блок нарушил обещание не расширяться на восток. НАТО принимает важные решения совместно с 30 странами-членами Альянса, уточнил он.