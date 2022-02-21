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Захарова назвала заявления Столтенберга о нерасширении НАТО опасными для здоровья

Политика
Захарова назвала заявления Столтенберга о нерасширении НАТО опасными для здоровья
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 21 февраля. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга не выдерживают критики, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Североатлантический альянс причастна к информационным вбросам и агрессивным действиям. При этом сам глава НАТО неоднократно говорил то, что не имеет никакого отношения к реальному положению дел, добавила российский дипломат.

«Столтенберга слушать нельзя. Это просто опасно для здоровья. Потому что этот человек столько раз говорил то, что не соответствует действительности», — сказала Захарова.

Как сообщалось ранее, Столтенберг не увидел причин полагать, что военный блок нарушил обещание не расширяться на восток. НАТО принимает важные решения совместно с 30 странами-членами Альянса, уточнил он.

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Все новости / Политика / Захарова назвала заявления Столтенберга о нерасширении НАТО опасными для здоровья
нато захарова мид рф столтенберг
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