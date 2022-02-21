Политик Франц Клинцевич оценил реальность угрозы терактов в Москве на фоне обострения в Донбассе

Политик и военный эксперт Франц Клинцевич в авторской колонке для ФАН разобрал ситуацию с предупреждением Вашингтона о возможных терактах в России на фоне обострения в Донбассе. Ранее с соответствующим предупреждением для американских граждан выступило посольство США в Москве. В документе говорится о якобы существующих угрозах нападений на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах вдоль границы РФ и Украины.

По мнению Клинцевича, за этим предупреждением может скрываться подготовка к серьезным провокациям, координируемым из Вашингтона и осуществляемым руками завербованных граждан Украины. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Обращаюсь к украинцам — одумайтесь! Колонка Франца Клинцевича

Когда такие предупреждения поступают на вполне официальном уровне, это не может не вызывать серьезную тревогу. В цивилизованном мире принято такую информацию сообщать властям стран, которые могут подвергнуться террористической атаке. Именно так в свое время поступила Россия перед терактами 11 сентября 2001 года, но США к нашим предупреждениям тогда не прислушались, за что и поплатились.

Так что любая информация о готовящихся терактах — вещь серьезная, к такому нельзя относиться легкомысленно. Но я не верю, что за этими планами могут стоять исламистские радикалы: в России это зло искоренено. А вот представители Украины, с моей точки зрения, такое сделать могут, поскольку мы живем с ними одной семьей и многие украинские граждане здесь работают. Не исключаю, что кто-то из них за большие деньги или по неведению согласится, например, перевезти какой-то «груз», подложить «что-то» в свой же автомобиль, а потом оставить машину в людном месте и уйти... Такое «что-то» легко можно привести в действие дистанционно, с помощью обычного телефона.

Бороться с подобным очень сложно. И если у Соединенных Штатов есть такая информация, то они просто обязаны ею поделиться. Но я почему-то не верю в добрую волю Вашингтона, особенно если вспомнить, сколько западных военных инструкторов и сотрудников спецслужб находятся на территории Украины.

При этом мировое сообщество вот уже восемь лет равнодушно наблюдает, как киевские войска творят «беспредел» в Донбассе, в буквальном смысле слова пристреливая свою артиллерию по жилым домам, детским садам, другим объектам инфраструктуры. Украинские диверсионные группы совершают в республиках Донбасса теракты, и ситуация там становится все более «горячей». И я, честно говоря, не вижу причин, почему то, что происходит в Донецке и Луганске, не может произойти и в Москве.

Думаю, если это такое, не дай бог, случится, будет просто необходимо принять все меры по «локализации» террористического государства, которое стоит за подобными преступлениями. Это мое личное мнение. Это необходимо остановить. Я не исключаю, что подготовка к подобному преступлению уже вошла в завершающую фазу, раз США не стесняются говорить об этом вслух, проявляя крайнюю степень цинизма.

Обращаюсь к украинцам — одумайтесь, посмотрите, как Запад сталкивает нас лбами, в полном смысле слова не считая за людей. Надеюсь, у руководства Украины хватить мозгов, чтобы не усугублять конфликт вокруг Донбасса и не начать полномасштабное наступление. Допустить геноцида русских, гибели граждан РФ, проживающих на этой территории, мы просто не имеем права.