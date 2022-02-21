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Доминиканская республика начала строить стену на границе с Гаити

Весь мир
Доминиканская республика начала строить стену на границе с Гаити
flickr.com  /  U.S. Customs and Border Protection

Санто-Доминго, 21 февраля. Правительство Доминиканской Республики начало строить стену вдоль 392-километровой границы с Гаити в целях остановить нелегальную миграцию и контрабанду товаров, оружия и наркотиков. Об этом сообщает президент страны Луис Абинадер.

Хотя два государства находятся на одном острове Эспаньола, они кардинально отличаются по уровню развития. Гаити, страдающая от высокого уровня преступности, является самой бедной страной в Западном полушарии, в то время как Доминиканская Республика, популярное туристическое направление, вступила в последние годы на путь процветания и политической стабильности.

Многие граждане Гаити нелегально пересекают границу в поисках работы в сельскохозяйственном или строительном секторах в Доминикане. По последнему опросу по иммиграции от 2018 года, в испаноязычный стране проживают около 500 тысяч гаитян и десятки тысяч их потомков.

«Стоит учитывать, что это будет крайне важно для блага обоих государств», — заявил президент Абинадер, после чего он нажал на кнопку, чтобы начать заливать бетон в фундамент стены в провинции Дахабон.

Глава Доминиканы отметил, что пограничная стена длиной 164 км сократит объемы контрабанды товаров, оружия и поможет в борьбе с организованной преступностью.

Он заявил о начале проекта в преддверии годовщины независимости Доминиканской Республики 27 февраля 1844 года. Абинадер добавил, что первый этап будет завершен в течение девяти месяцев.

Стена шириной 20 см с металлической сеткой длиной 3,9 м будет оснащена волоконно-оптическими линиями связи, датчиками движения, камерами, радарами и дронами.

Кроме того, будут построены 70 сторожевых башен и 41 пропускной пункт для патрулирования.

В октябре Доминиканская Республика направила военных на границу, чтобы пресечь контрабанду топлива в Гаити.

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