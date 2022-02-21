Американский офицер назвал способ, как предотвратить большой конфликт на Украине

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что у США и НАТО есть последняя возможность, чтобы предотвратить конфликт на Украине. По его мнению, ситуация ухудшается на глазах и уже близка к точке невозврата.

У Вашингтона и НАТО есть только один способ, как считает отставной подполковник Вооруженных сил США, не допустить начала конфликта на Украине, который заключается в том, что Запад должен официально «признать реальность». По мнению американского офицера, она (правда) состоит в том, что Украине необходимо объявить, что она никогда не станет членом Североатлантического альянса — ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра.

«Они могут предотвратить войну и спасти жизни многих украинцев, сохранив стабильность в Европе, если признают реальность и наложат бессрочный мораторий на вступление Украины в Североатлантический альянс», — сообщил американский подполковник.

Он также добавил, что в уставе Североатлантического альянса четко записано, что в НАТО не может быть принято государство со внутренними нерешенными территориальными проблемами, что впоследствии не будет способствовать безопасности блока. А вхождение Украины в НАТО, считает он, приведет к дестабилизации ситуации в регионе, который находится под контролем Альянса.

«Не время сейчас придерживаться нестабильного статус-кво, требуя открытой двери для членства Украины, которая, как известно каждой стране НАТО, никогда не откроется для Киева», — резюмировал американский офицер.

Западные государства заврались в вопросе нерасширения НАТО. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.