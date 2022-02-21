Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 17:59
17:58
Весь мир
Совместное урегулирование кризиса: итоги переговоров глав МИД Сирии и России в Москве
17:57
Политика
Путин представил на обсуждение Совбеза вопрос о признании республик Донбасса
17:57
Общество
Мировые сборы «Анчартеда» с Томом Холландом превысили 139 млн долларов
17:53
Происшествия
Житель Челябинской области украл автокран с помощью другого крана
17:53
Происшествия
В Адыгее двое полицейских попытались похитить банкомат при помощи лебедки и автомобиля
17:53
Экономика
Курс биткоина упал ниже 38 тысяч долларов после эскалации в Донбассе
17:50
Общество
Более шести тысяч пенсионеров из Марий Эл получат деньги после прививки
17:46
Армия
Шойгу: у границ ДНР и ЛНР сосредоточено почти 60 тысяч бойцов ВСУ
17:46
Происшествия
Ставропольский край стал лидером по количеству смертельных ДТП с общественным транспортом
17:45
Армия
Бортников: военнослужащий ВСУ захвачен в плен после боя на российской границе
Все новости

Американский офицер назвал способ, как предотвратить большой конфликт на Украине
Политика
Американский офицер назвал способ, как предотвратить большой конфликт на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что у США и НАТО есть последняя возможность, чтобы предотвратить конфликт на Украине. По его мнению, ситуация ухудшается на глазах и уже близка к точке невозврата.

У Вашингтона и НАТО есть только один способ, как считает отставной подполковник Вооруженных сил США, не допустить начала конфликта на Украине, который заключается в том, что Запад должен официально «признать реальность». По мнению американского офицера, она (правда) состоит в том, что Украине необходимо объявить, что она никогда не станет членом Североатлантического альянса — ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра.

«Они могут предотвратить войну и спасти жизни многих украинцев, сохранив стабильность в Европе, если признают реальность и наложат бессрочный мораторий на вступление Украины в Североатлантический альянс», — сообщил американский подполковник.

Он также добавил, что в уставе Североатлантического альянса четко записано, что в НАТО не может быть принято государство со внутренними нерешенными территориальными проблемами, что впоследствии не будет способствовать безопасности блока. А вхождение Украины в НАТО, считает он, приведет к дестабилизации ситуации в регионе, который находится под контролем Альянса.

«Не время сейчас придерживаться нестабильного статус-кво, требуя открытой двери для членства Украины, которая, как известно каждой стране НАТО, никогда не откроется для Киева», — резюмировал американский офицер.

Западные государства заврались в вопросе нерасширения НАТО. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Американский офицер назвал способ, как предотвратить большой конфликт на Украине
сша киев донбасс украина нато
Комментировать