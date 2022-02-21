Союстов: Попытка «втравить» Украину в конфликт с Россией может обойтись США крайне дорого

Я уже писал, что в данный момент американские и британские «ястребы» изо всех сил стараются спровоцировать украино-российский конфликт. Последняя по замыслу демиургов конфронтация должна привести к политико-экономическому коллапсу в Европе. Предполагается, что одновременно окажется парализованной и Россия, «увязшая» в военном конфликте с Украиной. Точнее, так предполагалось, потому что в последнее время тезис «Россия увязнет на Украине» у американских аналитиков начал вызывать сомнения. Это, в свою очередь, ставит на повестку дня для Вашингтона и Лондона вопрос: «Что будет, если украино-российский конфликт состоится, но Россия в ней не увязнет?»

Оставим в стороне уже привычное для нас игнорирование американцами того банального факта, что РФ категорически опровергает вынашивание каких-либо агрессивных планов в отношении Украины. Среди американского экспертного сообщества «вторжение» России — это уже почти свершившийся факт. Даром что ли столько карт и предсказаний сочинили! Закроем на это глаза, как уже на привычную для Вашингтона мантру. Лучше обратим внимание на нечто новое для США — тот самый вопрос: «Что случится, если Россия на Украине не увязнет?»

Оказывается, что последствия такого незапланированного Западом фокуса могут для Вашингтона оказаться очень неприятными. Если, конечно, об этих последствиях попробовать задуматься всерьез, как это сделали научный сотрудник немецкого Фонда Маршалла (организация признана нежелательной в РФ) в Вашингтоне Лиана Фикс и профессор истории в Католическом университете Америки Майкл Киммедж в своей статье, опубликованной на сайте американского журнала Foreign Affairs.

«Когда Россия вступила в гражданскую войну в Сирии летом 2015 года, США и их партнеры оказались шокированными. Тогда, негодуя, президент Барак Обама заявил, что Сирия "затянет в трясину" Россию и президента Владимира Путина. Сирия станет Вьетнамом для России или Афганистаном для Путина — прискорбной ошибкой, которая в итоге обернется против российских интересов. Сирия не затянула Путина в трясину. Россия изменила ход войны, спасла сирийского президента Башара Асада от поражения, а затем трансформировала военную силу в рычаги дипломатического влияния. Затраты и потери в Сирии оказались умеренными. Теперь Россию нельзя игнорировать в Сирии», — так начинается статья Фикс и Киммеджа.

Федеральное агентство новостей /

Далее авторы напоминают читателям, что Запад ждал «увязания» России в белорусском и казахстанском кризисах, и вновь просчитался. Соответственно, логичным будет предположить, что украинский кризис тоже вряд ли «затянет в трясину» Российскую Федерацию.

И что тогда?

Во-первых, США придется забыть о возможности концентрации всех своих сил и ресурсов на «сдерживании» Китая, ибо победа России в столкновении с Украиной вынудит Вашингтон серьезно нарастить свое военное присутствие в Европе — на это прямо намекают авторы материала Foreign Affairs. То есть американцы окажутся в положении «разъезжающегося шпагата» между РФ и КНР, что крайне осложнит Вашингтону достижение превосходства над своими основными геополитическими оппонентами, потому что, как говорится, за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь.

Во-вторых, «США и их союзники могут оказаться абсолютно не готовы к выполнению задачи по созданию новой архитектуры европейской безопасности в результате военных действий России на Украине». То есть подталкивать к конфликту готовы, а к последствиям этого, если вдруг РФ «не увязнет», не готовы. Плюс — важная приписка от Фикс и Киммеджа.

«При любом из вариантов Украина окажется фактически отрезанной от Запада».

В-третьих, «не только лидирующая роль Соединенных Штатов в Европе, но и ощущение, что Евросоюз или НАТО в состоянии обеспечить мир на континенте, станут артефактом утраченной эпохи. Безопасность в Европе теперь сведется к защите основных членов Евросоюза и НАТО. Государства, не вошедшие в эти клубы, останутся в одиночестве… Решение прекратить политику расширения или ассоциации необязательно будет осознанным, но политика станет таковой де-факто. Чувствуя себя в осаде со стороны России, Евросоюз и НАТО уже не смогут проводить амбициозную политику за пределами своих границ». Иными словами, победа России на Украине поставит крест на любых будущих попытках экспансии со стороны ЕС и НАТО.

Федеральное агентство новостей /

В-четвертых, США и их европейские сателлиты окажутся в состоянии длительной конфронтации с РФ на экономическом поле. Причем России очень даже есть чем ответить на вводимые против нее Западом санкции. В частности Москва может ограничить «доступ к критически важным товарам, например, титану, по экспорту которого Россия занимает второе место в мире. Война на истощение станет проверкой на прочность для обеих сторон. Россия будет действовать жестко, пытаясь заставить одно или несколько европейских государств выйти из экономического конфликта, увязывая ослабление напряженности с личными интересами этих стран…» Ах, какое это будет коварство со стороны РФ напомнить европейским странам, что их национальные интересы и интересы США/НАТО — это не одно и то же!

И так далее, и тому подобное. Словом, попытка «втравить» Украину в конфликт с Россией может обойтись Соединенным Штатам крайне дорого — именно к такому выводу неизбежно придет любой, кто ознакомится со статьей Фикс и Киммеджа. Знаете, что в упомянутой статье самое удивительное? То, что ее авторы так и не решились сделать вполне логичный шаг — предложить Вашингтону отказаться от подталкивания Киева к провокациям против ЛДНР и России.

Впрочем, еще не вечер. Подождем.

Заявления США о «вторжении» России на Украину должны определяться как распространяемый вымысел. Об этом ранее заявил сенатор Совфеда Андрей Климов. По его словам, власти Соединенных Штатов должны либо предоставить подтверждающие свои слова данные, либо извиниться за бездоказательные публикации.

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