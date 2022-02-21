Посольство США разъяснило предупреждения Вашингтона об угрозах терактов в Москве

Вашингтон, 21 февраля. Заявления США об угрозах терактов в РФ являются предупреждением для американских граждан в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Штатов Джейсон Ребхольц.

Американский дипломат подчеркнул, что в последнее время несколько российских СМИ публиковали материалы о волне «минирований» общественных мест в РФ. В связи с этим американское посольство решило предупредить своих граждан о возможной опасности нахождения в крупных городах России.

«В последние дни ряд российских СМИ сообщили о волне «минирований» общественных зданий и мест в России, включая станции метро, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. У госдепартамента США нет более ответственной задачи, чем обеспечение безопасности американских граждан за рубежом. Мы опубликовали предупреждение исходя из соображений безопасности и в русле наших обязательств предоставлять гражданам США чёткую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать взвешенные решения», — заявил Ребхольц в комментарии РИА Новости.