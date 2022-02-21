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Боевики ELN объявили «вооруженную забастовку» в Колумбии

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 15:37
Весь мир
Боевики ELN объявили «вооруженную забастовку» в Колумбии
Prt Scr twitter.com  /  @LAPlazasVega

Богота, 21 февраля. Боевики «Национальной освободительной армии» (ELN) объявили о 72-часовой вооруженной общенациональной забастовке, начиная с 23 февраля. Об этом сообщается в официальном заявлении группы.

«ELN объявляет о вооруженной забастовке по всей национальной территории против президента Ивана Дуке и его плохого управления», — написано в сообщении.

Согласно тексту, меры вступят в силу, начиная с 06:00 утра 23 февраля до 06:00 26 февраля 2022 года. Вооруженная группировка рекомендует мирным гражданам оставаться в своих домах или рабочих местах и избегать перемещений.

Забастовка пройдет в нескольких городах, включая Боготу, Барранкилью, Медельин и Кали. Группировка призывает к протестам не в первый раз, однако раньше они проводились в отдельных регионах Колумбии. 

Агентство Semana подтвердило подлинность заявления, отметив, что это та же листовка, что была распространена в 2020 году в Антьокии, но с измененными датами. 

В документе, который не был подписан ни одним из глав вооруженного формирования, не уточняется, каким образом будет осуществляться данное требование в случае похорон или при возникновении необходимости неотложной медицинской помощи.

В ответ на объявление ELN министр обороны Колумбии Диего Молано подчеркнул, что силы безопасности страны готовы бороться с угрозами со стороны повстанческой группировки.

Молано отметил, что заявление ELN имеет целью «запугать колумбийцев», но армия готова отреагировать на действия преступной банды.

Вооруженная забастовка будет проведена накануне законодательных выборов, запланированных на 13 марта. В последнее время был зарегистрирован ряд нападений на силы безопасности в разных регионах Колумбии.

По некоторым подсчетам, ELN имеет около 2350 боевиков и ведет борьбу с правительством с момента ее основания в 1964 году. Мирные переговоры между ELN и властями заморожены после взрыва 2019 года, организованного повстанцами, в результате которого погибли 22 человека.

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