Боевики ELN объявили «вооруженную забастовку» в Колумбии

Богота, 21 февраля. Боевики «Национальной освободительной армии» (ELN) объявили о 72-часовой вооруженной общенациональной забастовке, начиная с 23 февраля. Об этом сообщается в официальном заявлении группы.

Terroristas del ELN “decretan” paro armado en todo el territorio nacional del 23 al 26 de febrero.



“Recomendamos a la población mantenerse en sus viviendas… evitar desplazamientos”



Por eso he dicho que a los terroristas se les combate y somete, no se negocia#ManoFirme pic.twitter.com/0TVTIQO08K — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 21, 2022

«ELN объявляет о вооруженной забастовке по всей национальной территории против президента Ивана Дуке и его плохого управления», — написано в сообщении.

Согласно тексту, меры вступят в силу, начиная с 06:00 утра 23 февраля до 06:00 26 февраля 2022 года. Вооруженная группировка рекомендует мирным гражданам оставаться в своих домах или рабочих местах и избегать перемещений.

Забастовка пройдет в нескольких городах, включая Боготу, Барранкилью, Медельин и Кали. Группировка призывает к протестам не в первый раз, однако раньше они проводились в отдельных регионах Колумбии.

Агентство Semana подтвердило подлинность заявления, отметив, что это та же листовка, что была распространена в 2020 году в Антьокии, но с измененными датами.

В документе, который не был подписан ни одним из глав вооруженного формирования, не уточняется, каким образом будет осуществляться данное требование в случае похорон или при возникновении необходимости неотложной медицинской помощи.

Colombia no se amedrenta frente a unos panfletos del ELN. El país tiene que confiar en su Fuerza Pública, que está desplegada con todas sus capacidades para garantizar la movilidad de los ciudadanos. El ELN es un grupo criminal con unos cabecillas que se esconden en Venezuela. pic.twitter.com/dbxG4c9nwH — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) February 20, 2022

В ответ на объявление ELN министр обороны Колумбии Диего Молано подчеркнул, что силы безопасности страны готовы бороться с угрозами со стороны повстанческой группировки.

Молано отметил, что заявление ELN имеет целью «запугать колумбийцев», но армия готова отреагировать на действия преступной банды.

Вооруженная забастовка будет проведена накануне законодательных выборов, запланированных на 13 марта. В последнее время был зарегистрирован ряд нападений на силы безопасности в разных регионах Колумбии.

По некоторым подсчетам, ELN имеет около 2350 боевиков и ведет борьбу с правительством с момента ее основания в 1964 году. Мирные переговоры между ELN и властями заморожены после взрыва 2019 года, организованного повстанцами, в результате которого погибли 22 человека.