Консульство России в Одессе приостановило запись на прием граждан

Одесса, 21 февраля. Генеральное консульство России в Одессе приостановило запись на прием до размещения отдельного объявления. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В публикации сказано, что оптимизация штата, обусловлена аналогичными действиями Запада. Кроме того, такое решение принято на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

«Прием уже записавшихся посетителей будет осуществляться строго в соответствии с назначенной датой и временем», — сказано в публикации.

Ранее корреспондент Суви Туртиайнен пообщалась с жителями Одессы о возможном «вторжении» России. Ответы респондентов удивили представители СМИ. Некоторые граждане выразили мнение, что на Украине творится беспредел.