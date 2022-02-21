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Консульство России в Одессе приостановило запись на прием граждан

Политика
Консульство России в Одессе приостановило запись на прием граждан
wikipedia.org  /  JanManu / CC BY-SA 3.0

Одесса, 21 февраля. Генеральное консульство России в Одессе приостановило запись на прием до размещения отдельного объявления. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В публикации сказано, что оптимизация штата, обусловлена аналогичными действиями Запада. Кроме того, такое решение принято на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

«Прием уже записавшихся посетителей будет осуществляться строго в соответствии с назначенной датой и временем», — сказано в публикации.

Ранее корреспондент Суви Туртиайнен пообщалась с жителями Одессы о возможном «вторжении» России. Ответы респондентов удивили представители СМИ. Некоторые граждане выразили мнение, что на Украине творится беспредел.

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