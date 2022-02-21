ВЦИОМ: почти 80% россиян согласны с решением принять жителей Донбасса

Москва, 21 февраля. Большинство жителей России поддерживают размещение беженцев из Донбасса на территории своей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С решением о приеме эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик согласились 78% респондентов. Против размещения беженцев выступили 13% опрошенных. Не разделяют позицию большинства в основном люди от 18 до 34 лет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эвакуация жителей Донбасса не связана с решением стран Запада отозвать своих дипломатов из Киева. Такое решение власти ЛДНР приняли в связи с агрессивными и провокационными действиями Вооруженных сил Украины.