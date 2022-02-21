Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 15:00
14:59
Весь мир
Власти Израиля планируют занять территории христианских святынь в Иерусалиме
14:51
Олимпийские игры 2022
Путин обратился к российским паралимпийцам перед Играми 2022 года в Пекине
14:50
Спорт
Фигуристка Алена Савченко осудила Тутберидзе за жесткость в обращении с подопечными
14:49
Общество
Более восьми тысяч петербуржцев с COVID-19 находятся на лечении в стационарах
14:48
Технологии
Краснодар стал эксклюзивным поставщиком комбайнов для средних и малых бизнесов
14:46
Происшествия
Полицейские задержали двух подростков за серию «минирований» школ в Ивановской области
14:42
Общество
Военнослужащие ЗВО дадут праздничный 30-залповый салют 23 Февраля в шести городах России
14:39
Общество
«Он обаятельный»: Поддубный рассказал о своем опыте общения с Башаром Асадом
14:37
Общество
«Такие железки храню»: военный журналист Поддубный рассказал о своем необычном хобби
14:37
Армия
Секретарь СНБО Данилов: Украина не имеет отношения к обстрелу российского погранпункта
Все новости

ВЦИОМ: почти 80% россиян согласны с решением принять жителей Донбасса

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 14:12
Политика
ВЦИОМ: почти 80% россиян согласны с решением принять жителей Донбасса
Global Look Press  /  Svetlana Lomakina

Москва, 21 февраля. Большинство жителей России поддерживают размещение беженцев из Донбасса на территории своей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С решением о приеме эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик согласились 78% респондентов. Против размещения беженцев выступили 13% опрошенных. Не разделяют позицию большинства в основном люди от 18 до 34 лет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эвакуация жителей Донбасса не связана с решением стран Запада отозвать своих дипломатов из Киева. Такое решение власти ЛДНР приняли в связи с агрессивными и провокационными действиями Вооруженных сил Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / ВЦИОМ: почти 80% россиян согласны с решением принять жителей Донбасса
беженцы донбасс вциом опрос
Комментировать