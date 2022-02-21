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Тысячи пеликанов облюбовали мексиканский поселок и стали местной достопримечательностью

ФАН-ТВ
Тысячи пеликанов облюбовали мексиканский поселок и стали местной достопримечательностью

В поисках тепла и солнца тысячи белых пеликанов ежегодно прилетают к крупнейшему пресноводному озеру Чапала в штате Мичоакан. Маленький рыбацкий поселок Петатан словно расцветает, увидеть птиц сюда съезжаются люди со всей Мексики.

«Пеликаны — наше сокровище, их зимовка у нас — природное явление, которое больше нигде в нашей стране не встречается. Они прилетают сюда из Канады и остаются с нами примерно на полгода, им комфортно здесь. Мы стараемся относиться с уважением к этим птицам, ведь они приносят прибыль жителям Петатана», — рассказала мэр поселка Ана Лилия Манзо.

Пернатые с комфортом проводят здесь зимние месяцы и вдоволь лакомятся местной рыбой: ежедневно они могут собрать на берегу до двух тонн рыбных отходов, которые для них оставляют местные жители. Рыбаки заботятся, чтобы у птиц всегда был корм.

«Пеликаны имеют огромное значение для нас. Они стимулируют туризм, привлекают сюда людей, которые посещают наш поселок, в основном, из-за них. Пеликаны дают нам работу, можно сказать. Лодочники возят сюда людей, чтобы те могли полюбоваться на птиц. Когда пеликаны улетают, эта золотая жила иссякает», — отметил местный рыбак Хайме Кастелланос.

Обычно птицы прилетают в октябре и улетают из Мексики в марте. Чтобы вернуться в Канаду, им приходится преодолеть несколько тысяч километров. Длина тела взрослого пеликана — более 1,5 метра в длину, а размах их крыльев может достигать трех метров.

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