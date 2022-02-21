Марина Федункив вспомнила, как набросилась на оскорбившую ее Надежду Сысоеву

Москва, 21 февраля. Актриса комедийного жанра Марина Федункив поделилась воспоминаниями об инциденте с коллегой по съемкам в юмористической программе Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Звезды шоу телеканала ТНТ подрались после словесной перепалки.

Федункив стала инициатором потасовки на территории аэропорта с участием Сысоевой. Однако звезда сериала «Реальные пацаны» не считает себя виновной в произошедшем. По словам знаменитости, ее спровоцировала коллега, необоснованную грубость которой она терпеть не собиралась.

«Я подзатыльник ей дала и поджопник. Просто Наде бы на сцене так играть, а она в жизни это отыграла, и ей не заплатили за это. Не скажу, что она в синяках была, изувеченная. Надя меня послала, на хамство я тем же самым ответила», — вспомнила артистка в YouTube проекте «Сама Меньшова».

Федункив добавила, что продюсеры Comedy Woman приняли решение отстранить ее от съемок после драки с другой участницей программы. Однако актриса ни о чем не жалеет, поскольку она и раньше думала о завершении своего участия в шоу, передает «Вечерняя Москва».

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