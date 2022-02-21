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Две трети россиян стали тратить на 10 тысяч рублей больше каждый месяц

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 13:54
Экономика
Две трети россиян стали тратить на 10 тысяч рублей больше каждый месяц
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Москва, 21 февраля. Жители России стали регулярно тратить больше денег. Исследование на эту тему провел сервис «Авито Работа».

Две трети участников опроса отметили, что им приходится тратить на 10 тысяч рублей в месяц больше, чем ранее. Жители столицы чаще других указывают на увеличение расходов. Почти 20% москвичей от 24 до 44 лет констатировали повышение трат на 15 тысяч рублей.

«96% пожаловались на подорожание продуктов питания, 76% заметили повышение стоимости лекарственных препаратов и медицинских услуг, 74% — жилищно-коммунальных платежей, 70% — расходов на транспорт», — свидетельствуют результаты.

Между тем более 70% граждан позволяют себе необязательные расходы в день выдачи зарплаты. Большинство заявили, что предпочитают отметить получение денег в ресторане.

Многие люди откладывают деньги для формирования финансовой подушки, а потом видят в магазине какую-нибудь хорошую дорогую вещь, и все начинается сначала. INFOX приводит мнение автора блога об экономии, как относиться к подобным покупкам.

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опрос расходы рост цен
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