Две трети россиян стали тратить на 10 тысяч рублей больше каждый месяц

Москва, 21 февраля. Жители России стали регулярно тратить больше денег. Исследование на эту тему провел сервис «Авито Работа».

Две трети участников опроса отметили, что им приходится тратить на 10 тысяч рублей в месяц больше, чем ранее. Жители столицы чаще других указывают на увеличение расходов. Почти 20% москвичей от 24 до 44 лет констатировали повышение трат на 15 тысяч рублей.

«96% пожаловались на подорожание продуктов питания, 76% заметили повышение стоимости лекарственных препаратов и медицинских услуг, 74% — жилищно-коммунальных платежей, 70% — расходов на транспорт», — свидетельствуют результаты.

Между тем более 70% граждан позволяют себе необязательные расходы в день выдачи зарплаты. Большинство заявили, что предпочитают отметить получение денег в ресторане.

Многие люди откладывают деньги для формирования финансовой подушки, а потом видят в магазине какую-нибудь хорошую дорогую вещь, и все начинается сначала. INFOX приводит мнение автора блога об экономии, как относиться к подобным покупкам.