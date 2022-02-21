Канцлер Германии Шольц 21 февраля созвонится с Путиным

Берлин, 21 февраля. Немецкий канцлер Олаф Шольц в ближайшее время проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в кабинете министров Германии.

Канцлер позвонит российскому лидеру 21 февраля. Беседа состоится во второй половине дня, точное время пока не называется.

В Правительстве Германии также высказались о возможности введения превентивных санкций против России. В Берлине подчеркнули, что считают эту меру излишней.

Недавно Олаф Шольц заявил, что Украина не станет членом НАТО в обозримом будущем. Этот вопрос пока не стоит в повестке диалога стран — членов Североатлантического альянса.