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Канцлер Германии Шольц 21 февраля созвонится с Путиным

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 13:51
Политика
Канцлер Германии Шольц 21 февраля созвонится с Путиным
Global Look Press  /  Michele Tantussi/dpa

Берлин, 21 февраля. Немецкий канцлер Олаф Шольц в ближайшее время проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в кабинете министров Германии.

Канцлер позвонит российскому лидеру 21 февраля. Беседа состоится во второй половине дня, точное время пока не называется.

В Правительстве Германии также высказались о возможности введения превентивных санкций против России. В Берлине подчеркнули, что считают эту меру излишней.

Недавно Олаф Шольц заявил, что Украина не станет членом НАТО в обозримом будущем. Этот вопрос пока не стоит в повестке диалога стран — членов Североатлантического альянса.

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Все новости / Политика / Канцлер Германии Шольц 21 февраля созвонится с Путиным
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